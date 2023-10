MotoGP, Bagnaia tra rimpianti e fortuna: “Ecco cosa mi è mancato”

Secondo posto per Francesco Bagnaia nella gara MotoGP disputata oggi a Buriram. Ha dato tutto per vincere, però Jorge Martin è stato più bravo e si è preso un’altra vittoria. Adesso ci sono 13 punti a separarli nella classifica generale. Il campione in carica è stato anche un po’ fortunato, visto che era arrivato terzo al traguardo ed è diventato secondo grazie alla penalità inflitta a Brad Binder, che all’ultimo giro ha toccato il verde.

MotoGP Thailandia, l’analisi di Bagnaia

Bagnaia aveva provato un super sorpasso all’esterno per beffare i suoi rivali, sarebbe stato qualcosa di incredibile, ma Martin e Binder sono riusciti a rimettersi davanti. A Sky Sport MotoGP il pilota ufficiale Ducati ha così commentato l’episodio: “Non so cosa abbiano fatto loro. Fortunatamente ero all’esterno, sennò li prendevo pieni. Hanno frenato davvero presto, per fortuna ero esterno perché non volevo avere la scia di nessuno in frenata. Mi sono trovato primo, ho cercato di frenare fortissimo, ma quando sei lì ti può arrivare una carenata ed è arrivata“.

Prima di arrivare alla coppia di testa, Pecco ha dovuto lottare con altri piloti e certamente sarebbe stato meglio evitarlo per avere più brillantezza nel finale: “Ero contento di essere partito bene, mi ero messo davanti subito, così potevo gestire bene la gomma… Poi bam, me n’è arrivata una, il giro dopo un’altra… Obiettivamente è stata una gara divertente, andavo forte e riuscivo a superare. Oggi il consumo della gomma posteriore ho dovuto metterlo da parte, perché dovevo recuperare e ho tralasciato un po’ la gestione. Purtroppo non ero incisivo nelle tre accelerazioni principali, quindi curva 1, 3 e l’ultima. Purtroppo mi è mancato un po’ di spunto. Recuperare e arrivare secondo è un ottimo risultato“.

Qualifica da migliorare per Pecco

Sul dritto non è stato velocissimo rispetto ai suoi rivali, sia in accelerazione che in velocità pura non faceva la differenza: “Un po’ mi ha limitato l’usura della gomma – spiega – dovuta al fatto di aver dovuto recuperare e un po’ aver cercato di non stare mai in scia, perché la temperatura e la pressione della gomma anteriore era molto alta. Ho fatto tutta la gara con qualcuno davanti, quindi è stata dura. Principalmente è stato il calo della gomma dietro che non mi ha permesso di aver un buon spunto in uscita. Martin è stato davanti tutta la gara e ha avuto un piccolo vantaggio, era più forte in quello“.

Qualificarsi meglio (è partito sesto) sarebbe stato un vantaggio, perché avrebbe evitato delle battaglie che gli hanno fatto perdere tempo e consumare di più gli pneumatici: “Quando guardi i nostri weekend – aggiunge Bagnaia – ti fa impressione più Jorge, perché ha una costanza e una esplosività che sono incredibili. Noi lavoriamo più nell’ombra e alla fine in gara le prestazioni si equivalgono. In questo weekend ci è mancata l’esplosività con la gomma media, altrimenti andavamo davvero forte e sia ieri sia oggi partendo più avanti potevamo fare altre gare“.

Certamente nelle prossime gare cercherà di scattare da una posizione migliore, possibilmente in prima fila: “Siamo sempre stati veloci e costanti in qualifica, ma in questo weekend abbiamo fatto tanta fatica con le gomme, perché avendole avute così diverse l’una dall’altra mi ha limitato molto nello spingermi al limite. Purtroppo un grande peccato, perché avevo un grande passo. Era una di quelle gare in cui potevo mettermi davanti e mantenere quei 6-7 decimi. È andata com’è andata, prendiamo il buono“.

Foto: Ducati Corse