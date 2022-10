MotoGP, Bagnaia contro i ‘mostri’: “Penso a ‘La Bella e la Bestia'”

Pecco Bagnaia dovrà sudare fino all’ultimo giro del GP di Valencia prima di aggiudicarsi il titolo mondiale della classe MotoGP. Fabio Quartararo non mollerà la presa, dopo Valencia si sottoporrà ad un intervento chirurgico per correggere la microfrattura al dito medio. Ma prima andrà alla ricerca dell’azzardo finale per cercare di difendere l’impossibile, dopo quasi un’intera stagione da leader. Ma i 23 punti di vantaggio consentono a Bagnaia di dormire sonni piuttosto tranquilli.

Bagnaia vincente in Malesia

L’ipoteca sul Mondiale è arrivata grazie alla magica partenza nel GP della Malesia, una mossa studiata a tavolino e perfettamente riuscita al pilota Ducati factory. La caduta (forse scontata) di Jorge Martin ha spianato la strada verso la settima vittoria stagionale, anche se non è stato mentalmente facile rispondere ai colpi di Enea Bastianini. Nell’ultima parte di gara ha saputo fare la differenza in frenata, permettendogli di vincere la 19esima tappa del campionato MotoGP e la sfida diretta con il connazionale del team Gresini. “Quando l’ho superato, ho solo cercato di forzare un po’ e, a tre giri dalla fine, ero 0,5″ avanti. A due giri dalla fine ho rallentato un po’ perché la gomma posteriore si è surriscaldata troppo e volevo poter attaccare ancora nell’ultimo giro. E ha funzionato perché all’ultimo giro ho fatto un bel tempo, ho visto anche che Enea aveva commesso un errore alla curva nove“.

L’ultimo passo per il trono MotoGP

A Valencia basterà arrivare 14° in caso di vittoria di Fabio Quartararo, se il francese della Yamaha non dovesse vincere Pecco sarebbe automaticamente campione al di là del suo risultato finale. Sembra un gioco fatto, ma psicologicamente non semplice. Le cadute, gli incidenti, gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo nel campionato MotoGP, per il pilota sabaudo della Ducati factory sarà più una guerra di nervi, un confronto con la dea bendata. A Cheste bisogna lottare con i ‘mostri’… “Sto pensando a ‘La Bella e la Bestia’, perché quando ero giovane avevo molta paura di lei“. Nessuna scaramanzia particolare prima del GP di Valencia, in questi giorni si lavora su fisico e concentrazione. “E’ importante allenarsi bene, mangiare bene e trascorrere del tempo rilassandomi con la mia ragazza, il mio cane, i miei amici e la mia famiglia nel weekend. Ma non ho intenzione di preparare nulla per Valencia“. Ci penseranno gli altri a preparare la festa…