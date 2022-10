Motul è stato un innovatore nel mercato dei lubrificanti in tutto il mondo. Il Mondiale Superbike sta per arrivare ai titoli di coda: era difficile immaginare un campionato più spettacolare di quello cui stiamo assistendo. Questo è il momento per guardare alle partnership in espansione che Motul ha stretto con importatori ufficiali Kawasaki e team dalla forte connotazione europea.

Il legame di Motul con Kawasaki sta diventando sempre più stretto. L’azienda leader dei lubrificanti ha stretto partnership ufficiali con gli importatori Kawasaki dal 2014, quando i paesi del Benelux e la Svezia sono saliti a bordo. Da allora, Austria, Polonia, Ungheria, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Serbia, Slovenia, Montenegro, Macedonia, Italia e, più recentemente, Ucraina, hanno aderito alla partnership Motul/Kawasaki.

Motul nel motorsport

Nel 2020 la forte presenza di Motul negli sport motoristici ha visto l’importatore tedesco Kawasak diventare partner grazie all’impegno nella categoia Pro Stock Cup all’interno del campionato nazionale che si svolge nel maggiore Paese dell’UE per popolazione.

Per celebrare il nuovo legame business-to-business, nel 2020 Motul ha introdotto un prodotto in co-branding rivolto a tutti i motociclisti Kawasaki europei. L’olio motore dedicato si chiama Kawasaki Lime Green Edition di Motul 10W-40. E’ stato formulato per adattarsi perfettamente alle specifiche tecniche delle Kawasaki, ma viene prodotto addirittura colorato verde lime. Ha perfino l’odore del lime!

Questo prodotto, sviluppato in collaborazione con Kawasaki, è basato su Motul-Technosynthese® con tecnologia basata sull’estere. Motul utilizza con successo da decenni oli motore motociclistici a base di esteri ad alte prestazioni nelle corse motociclistiche. Questa esperienza va a vantaggio anche i motociclisti stradali. Lime Green Edition è un prodotto in co-branding realizzato specificamente per cui utilizza moto Kawasaki.

Kawasaki Germany e Motul hanno anche collaborato a un restyling orientato alle prestazioni di uno show bike Z650 standard. Ne è nato un razzo bicilindrico di media cilindrata omologato per la strada “Red Zed”, decorato da speciali vernici e grafiche Motul rosse. Show and Go creato in collaborazione con Slaty.

Motul accompagna la crescita dei campioni

Dalla stagione 2020 Motul ha aggiunto e rafforzato la sua presenza con i principali team Kawasaki nel paddock WorldSBK. MTM Racing Team ha sede in Benelux, la partnership è partita nel 2020 e avuto immediato riscontro in pista con il talento emergente olandese Jeffrey Buis. Ha conqiuistato il titolo Mondiale della WorldSSP300 proprio con la Kawasaki sulla quale sono stati impiegati lubrificanti Motul. La stessa formazione ha bissato il successo irdiato con lo spagnolo Adrian Huertas.

La collaborazione con Jeffrey Buis è proseguita quest’anno con un accordo di partnership personale. Motul ha quindi seguito il progresso naturale della carriera di Buis, che adesso corre nel Mondiale Supersport, in sella a una Kawasaki Ninja ZX-6R schierata dal team italiano MotoZoo Racing by Puccetti.