Maverick Viñales svetta anche nelle FP3, miglior tempo davanti a Fabio Quartararo ed agli Espargaró. Solo una Ducati, quella di Miller, passa in Q2.

Ancora una volta svetta sempre lo stesso pilota. Maverick Viñales infatti si impone anche nel terzo turno di prove libere, limando ancora il suo miglior tempo combinato. Il pilota Monster Yamaha precede il compagno di box e leader MotoGP Fabio Quartararo, top 4 completata da Pol Espargaró e dalla Aprilia del fratello Aleix. Decisamente un ottimo turno anche per le Suzuki, entrambe direttamente in Q2, assieme a Takaaki Nakagami, Valentino Rossi e Miguel Oliveira. Non benissimo Ducati, che riesce ad avere solamente Jack Miller in top ten e quindi al secondo turno, mentre tutti gli altri sono in Q1, assieme tra gli altri a Marc Márquez. Gli orari del GP.

Ultima sessione importante, è qui che si decide la top ten che passerà direttamente in Q2. Ed è un turno che non comincia benissimo per Zarco, pochi minuti dopo protagonista di una scivolata alla curva 3. Tante prove di gomme in questi turni, è un circuito rivisto dopo due anni e chiaramente ci sono tante incognite. Doppia soft, media-soft, doppia media le scelte, pochissimi invece (due) provano la hard posteriore in questa sessione. Sta di fatto che i tempi si abbassano molto presto e Maverick Viñales continua ad essere costantemente tra i grandi protagonisti. Una classifica praticamente riscritta, che si stabilizza solo alla bandiera a scacchi. A referto un’altra scivolata per Garrett Gerloff, mentre lo spagnolo di Monster Yamaha continua a dettare il passo. Anzi è doppietta della stessa squadra, visto che subito dietro c’è Faio Quartararo, mentre Pol Espargaró chiude come top Honda, 3° davanti al fratello Aleix. Marc Márquez invece sarà tra i protagonisti della Q1.

La classifica FP3/combinata

Foto: motogp.com