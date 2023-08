MotoGP, Aprilia chiama Marc Marquez: “Non può perdere tempo”

Aprilia è tornata dalla pausa estiva al top del suo splendore, con Aleix Espargaró vincitore del Gran Premio di Silverstone, secondo trionfo in MotoGP del costruttore veneto. Il 5° posto di Maverick Vinales è una conferma che la RS-GP sta facendo passi da gigante nel corso di questo campionato e presto ci sarà un nuovo telaio in carbonio al vaglio dei suoi piloti. In un’intervista con il giornalista Nico Abad sul suo canale Twitch, Antonio Jimenez, responsabile tecnico di Aleix, parla del weekend inglese e di prospettive future.

Vittoria a Silverstone e capitolo pressione

Quando tutti pensavano che Ducati avrebbe avuto vita facile in questo Mondiale, Aprilia spezza l’incantesimo e centra il successo, con una prestazione magistrale di Aleix Espargaró che beffa Francesco Bagnaia sul più bello. “Era una situazione molto difficile a causa della pioggia caduta nelle ultime curve, non importa quanto fosse buona la trazione, poteva spaventarsi. L’ultimo giro è stato da batticuore, ma con l’illusione che fosse la giornata giusta“.

La Casa di Noale adesso sembra avere trovato il giusto equilibrio tra potenza e aerodinamica, seconda a nessuno in termini di percorrenza di curva. Non spaventano neppure le ultime misure regolamentari sul capitolo pressione gomme. Antonio Jiménez si dice contrario alla nuova norma e alle modalità di applicazione. “Non posso criticare nessuno, questa regola non mi piace, ad altre squadre piace meno di me, ma dobbiamo accettarla. Puoi vincere una gara, ma ti possono penalizzare con 3, 6 o 12 secondi, è molto rischioso essere penalizzati così“. Una regola introdotta dopo che alcuni piloti e marchi avrebbero giocato in passato con pressione pneumatici al di sotto del livello di sicurezza. “I dati dovrebbero essere visibili su uno schermo“, ha sottolineato il capotenico di Espargaró.

Il futuro di Aprilia… e Marc

Oltre un centinaio i punti che dividono il veterano della MotoGP dalla testa della classifica, ma in Aprilia ci vogliono credere ancora. “Bisogna sognare, tutto è possibile“, ha aggiunto Jimenéz. Per il futuro tutto resta in bilico, con le voci di mercato che continuano a riecheggiare anche in vista del 2025. Marc Marquez potrebbe trovare una via di sbocco con il marchio italiano se dovesse interrompere l’accordo con Honda. “Con Marc gli anni passano, lui continua ad essere uno dei migliori, non può perdere tempo se vuole essere campione del mondo. Ha due opzioni, aspetta e perde il suo potenziale e il suo desiderio o serve un cambiamento. Vedo difficile per lui unirsi alla KTM con i problemi che ha e devono piazzare Acosta. Su Ducati non credo, su Aprilia potrebbe essere“.