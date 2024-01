MotoGP, Aprilia cerca sponsor “E’ il momento di trovare i soldi”

Aprilia Racing ha chiuso la stagione MotoGP 2023 con due vittorie firmate da Aleix Espargaró, ma per conquistare le posizioni di vertice non è ancora abbastanza. Sesto e settimo posto in classifica piloti, terzo nel Mondiale Costruttori, quinto nel campionato per Team: risultati che vanno al di sotto delle aspettative per la Casa di Noale. L’a.d. Massimo Rivola si aspetta un primo quadrimestre 2024 difficile, in quanto si svilupperanno i giochi di mercato e si stabiliranno i nuovi equilibri in pista.

Aprilia e il mercato piloti

Cosa manca alla RS-GP per tenere il passo della Ducati? Massimo Rivola non accetta le critiche di coloro che indicano nella mancanza di un pilota di punta la vera causa del mancato successo. Il team satellite formato da Miguel Oliveira e Raul Fernandez non ha fornito grande aiuto in questo senso, ma nella prossima annata si attende un ulteriore step. Aprilia, infatti, è l’unico costruttore della MotoGP a non aver apportato modifiche alla line-up piloti nel 2024 rispetto alla stagione precedente. Con il mercato piloti alle porte tutto può accadere in vista del 2025… “Al momento sarei felice di continuare così perché sono convinto che la stabilità sia la strada per la prestazione“, ha dichiarato Rivola a Speedweek.com. “Ma vediamo quali reali opportunità si presenteranno“.

Da tempo si sussurra di un possibile ingaggio di Enea Bastianini, qualora non venisse riconfermato nel team Ducati factory. Sul tavolo ci sono molte opportunità e la partita a scacchi del mercato sarà davvero imprevedibile. “I primi quattro mesi dell’anno saranno impegnativi per tutti coloro che ricoprono la mia posizione. L’obiettivo ovviamente è quello di essere la vera alternativa alla Ducati. Ecco perché dobbiamo essere migliori, abbiamo bisogno di una moto più veloce e dobbiamo dimostrare che siamo forti“.

Rivola alla ricerca di un main sponsor

L’ex della F1 è impegnato da tempo anche su un altro fronte: trovare un main sponsor. Aprilia Racing è l’unico team ufficiale della MotoGP senza un partner commerciale forte. “Non ho trovato uno sponsor principale ed è difficile per me capirlo“, ha aggiunto Massimo Rivola. “Negli ultimi anni abbiamo guadagnato molta visibilità e abbiamo la moto più bella nei colori, più cool. La nostra immagine è davvero buona ed è bello vedere un enorme logo Aprilia per ricordare a tutti che è un’Aprilia. Però mi piacerebbe anche dargli un nome diverso, visto che stiamo spendendo molti soldi. Questo ci aiuterebbe a crescere. Possiamo contare sul pieno supporto del Gruppo Piaggio e devo dire che siamo arrivati ​​fin qui grazie a loro. Ma ora è il momento di trovare i soldi… Per risolvere questa situazione dobbiamo continuare a spingere, migliorare la moto e bussare alle porte giuste al momento giusto“.

