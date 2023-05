MotoGP, Alex Marquez felino: “Devo essere come una volpe”

Dopo uno strepitoso inizio di stagione MotoGP, intrapreso con la Ducati dopo un triennio difficile con la Honda, Alex Marquez ha incassato tre cadute consecutive. Il bilancio resta positivo dopo quattro weekend di gara, con 41 punti in classifica generale che valgono il decimo posto momentaneo. Con il team Gresini Racing ha ritrovato finalmente il sorriso, può esprimere il suo potenziale, ma serve che la fortuna ritorni a guardare dalla sua parte…

La differenza tra Honda e Ducati

La Ducati Desmosedici GP22 sembra calzare a pennello con lo stile del due volte campione del mondo. Poter sostare nel team satellite evita il carico di pressione, i risultati sono importanti ma non costringono a salti mortali. Nel passaggio dalla Honda alla Ducati ha finalmente ritrovato le prestazioni che gli mancavano, ha centrato il podio in Argentina, adesso dovrà cercare solo più costanza di rendimento. “Quello che fa la differenza tra Ducati e Honda è che si addice al mio stile di guida, una è meglio e l’altra è peggio. Con la Ducati guido meglio, si addice meglio anche all’altezza“, spiega in un’intervista al canale spagnolo Movistar.

Gli obiettivi per la stagione MotoGP ’23

Nonostante la fortuna non sia stata del tutto con lui in queste prime gare, Alex Marquez ha già realizzato numeri importanti in questo inizio di stagione MotoGP. All’interno della squadra diretta da Nadia Gresini ha già messo in ombra il suo compagno di box Fabio Di Giannantonio, costretto ad una svolta se vorrà vedersi riconfermare la fiducia. Il prossimo step per il minore dei fratelli di Cervera è puntare alla prima vittoria in classe regina. “Siamo partiti bene e possiamo fare grandi cose, perché no? Sognare è gratis“.

Per puntare al titolo mondiale forse è ancora troppo presto, i veri contendenti sono altri: “Bagnaia, Quartararo e poi c’è Marc. Dovrebbero essere i tre che fanno la differenza. Ho inserito anche mio fratello perché ci sono tanti punti in palio, questo può fare tanti giri“. In fondo Alex è in classe regina per il tris iridato, ma preferisce restate fuori dai pronostici in questo momento. Meglio rimanere “nascosti” e regalare qualche sorpresa durante l’anno. “Devo essere io quello coperto, che ogni tanto compare in giro, arrivando senza fare molto rumore e all’improvviso… la volpe“, ha concluso con una risata che la dice lunga.

Foto: MotoGP.com