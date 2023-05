MotoGP, Aleix Espargarò e Aprilia: test proficuo, novità per la RS-GP

Aleix Espargarò ha concluso con il settimo tempo il test MotoGP a Jerez. Dopo il weekend di gara, era importante sfruttare al meglio questa giornata per migliorare la RS-GP in vista dei prossimi gran premi.

In casa Aprilia hanno le idee chiare sugli aspetti da migliorare. Il race manager di Aprilia oggi ne ha parlato a Sky Sport: “Essere in gara assieme ad altri comporta uno stile di guida diverso. Dobbiamo lavorare per far fermare la moto di più e meglio, trovarci pronti per effettuare i sorpassi e dotarci di stili di guida un po’ più aggressivi, così da stare davanti nelle prime fasi di gara. Così possiamo avere più aria fresca in situazioni di caldo, tenere le gomme sotto controllo e permetterci di fare le nostre linee. Ci siamo concentrati su questo e anche sul partire meglio“.

MotoGP, test Jerez: il bilancio di Aleix Espargarò

Oggi Espargarò e Maverick Vinales (quinto) hanno provato un nuovo forcellone e alcuni aggiornamenti di aerodinamica, oltre a lavorare molto sulle partenze. Aleix si è detto abbastanza contento delle novità tecniche testate: “Alcune hanno funzionato. Certe erano pesanti – ha detto a Motosan.es – ed è stata una giornata proficua. Sono soddisfatto, perché a livello di ritmo ho migliorato tanto le mie sensazioni. Ma da solo ero stato veloce anche venerdì e sabato. Oggi abbiamo provato a scaricare un po’ l’avantreno per consumare meno la gomma e per gestire sia la pressione sia la temperatura in gara. Trattandosi di test, è difficile trarre conclusioni“.

Il pilota catalano, che oggi ha anche provato un sistema di comunicazione radio con la Race Direction, ha sottolineato l’importanza di fare degli step avanti in ottica gara, in particolare quando si trova in bagarre con più avversari: “Il problema è sempre la domenica, a 50 gradi e per 10-12 giri, quando pressione e temperatura salgono. Miglioramenti per l’inizio? Abbiamo trovato qualcosa, ci stiamo lavorando“.

La difficoltà nei sorpassi

Espargarò nel GP in Spagna ha conquistato la pole position, ma poi non è riuscito a capitalizzarla nelle gare. È caduto nella sprint race e ha chiuso quinto la gara principale. Anche nel giorno del test ha ammesso il fatto di avere dei problemi nel sorpassare: “È molto difficile superare in modo pulito. Per me non c’è spazio per i sorpassi sporchi. Sicuramente le appendici aerodinamiche complicano la situazione“.

Il team Aprilia sta lavorando duramente per mettere Aleix e Vinales nella migliore condizione possibile per competere costantemente per il podio. Non è semplice, la concorrenza a sua volta si impegna per migliorare e a Jerez si è vista una KTM molto forte. Il prossimo GP sarà a Le Mans, vedremo quali saranno i valori in pista.

Foto: Valter Magatti