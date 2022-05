MotoGP, Aleix Espargarò-Aprilia: svolta sul rinnovo di contratto

Aprilia è pronta a dirigersi verso il Mugello per la gara di casa, con Aleix Espargarò che arriva da secondo in classifica e con quattro punti di distanza dal leader MotoGP Fabio Quartararo. In pista anche il collaudatore Lorenzo Savadori in veste di wildcard. Ci saranno diverse novità per la RS-GP, forse una nuova specifica di motore, ma l’obiettivo sarà chiaramente il podio dopo gli ultimi grandi risultati. Una vittoria a Termas de Rio Hondo, tre podi consecutivi a Portimao, Jerez e Le Mans. “Arriviamo al Mugello molto carichi, è un week-end importante per una serie di motivi, arrivarci come team leader è una sensazione strana – ammette Massimo Rivola -. L’unico modo è continuare a lavorare con i piedi per terra come abbiamo fatto fino ad oggi, non ci montiamo la testa e non è nel nostro Dna“.

Aprilia alla prova del Mugello

Difficile fare pronostici in una stagione MotoGP così imprevedibile. Ma a Noale sanno che nulla è impossibile con un Aleix Espargarò in così splendida forma e in perfetta armonia con la RS-GP22. Si attende un ulteriore step anche da parte di Maverick Vinales che a volte fatica ad entrare nella top-10. “Mi aspetto di lottare per un altro podio vedendo lo stato di forma, ma sappiamo che la concorrenza è fortissima. Ducati prova tanto anche al Mugello… Però le gare sono imprevedibili come non mai, Aleix è sempre lì, mi piacerebbe vedere anche Maverick lottare per le prime posizioni, ha il potenziale per farlo e serve un po’ di tempo. Un buon risultato servirà a fargli scattare quella molla per essere sempre competitivo“.

Il futuro MotoGP di Aleix e Maverick

In casa Aprilia si lavora anche sui rinnovi di contratto, con Aleix Espargarò è quasi fatta e potrebbe anche arrivare l’annuncio. Ottimismo anche su Maverick Vinales. “Sarebbe bello farlo al Mugello, che è vicino a Pontedera, sede della Piaggio, mai dire mai. Stiamo lavorando anche su questo, non so se faremo in tempo. Ma il clima è sereno e rilassato, con il pilota c’è un rapporto speciale. Sono ottimista anche con Maverick, credo che le prestazioni di Aleix siano importanti per fargli capire che si può andare così forte con questa moto“.

Alla vigilia di questo Mondiale MotoGP nessuno si sarebbe aspettato di essere ai vertici di classifica dopo sette gare… “Ci aspettavamo di crescere, ma non sai mai quanto migliorano gli altri. Essere in questa ottima posizione forse non me l’aspettavo, sarà più difficile il prossimo. Perché c’è la perdita delle concessioni, Ducati avrà tanti dati su cui lavorare, Honda non ha ancora trovato la quadra con la moto nuova, Yamaha sta facendo i miracoli con Quartararo, KTM tra alti e bassi. Vincerà chi sbaglia meno, non chi è più veloce – ha concluso Massimo Rivola -. Al momento va tutto bene, ma ci saranno dei momenti in cui ci arrabbieremo tra noi e dovremo saperli gestire“.