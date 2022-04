MotoGP 2022, Valentino Rossi già ci manca… ma è per sempre

Moto GP 2022 pronti via. Domenica 3 Aprile la nuova stagione delle corse a due ruote più veloci del mondo è iniziata con la vittoria dello spagnolo Espargarò su Aprilia che in Argentina ha preceduto i suoi connazionali Martin e Rins. Ma a farsi sentire in questa gara di debutto è stata soprattutto una grande assenza visto che dopo un’epoca intera The Doctor, Valentino Rossi, non c’era più ai nastri di partenza.

Un’assenza non solo su pista

Qualcuno potrebbe ribattere che negli ultimi anni il centauro marchigiano non riusciva più ad essere competitivo come negli anni delle vittorie sul filo di lana contro Gibernau. Vittorie che se fossero state in ambito calcistico gli avrebbero valso in una città della sua regione un premio come quel Senigallia premia Kevin Lasagna per il suo goal in Zona Cesarini. Ma Valentino era una presenza fondamentale anche per i media, per tutto il movimento della MotoGP e non solo in Italia. Sarà davvero difficile, per non dire impossibile, colmare la sua presenza sia per le vittorie che per la sua carica di energia. Ma come ogni cosa forse il tempo riuscirà comunque ad affievolire la sua assenza.

Una nuova esperienza a 4 ruote

Tra le tante proposte che Valentino Rossi ha ricevuto nella sua incredibile carriera, una fu davvero suggestiva. Vale sarebbe potuto diventare un pilota di Formula 1 e non con una scuderia di second’ordine ma addirittura con la Ferrari. Quando gli venne fatto questo invito, Rossi era all’apice della sua carriera in MotoGP. ;a in più di una occasione ha comunque partecipato ad eventi a quattro ruote ed è tornato proprio nel 2022 a cimentarsi in una competizione ufficiale, la GT World Challenge Europe, campionato riservato alle ruote coperte.

Il debutto a Imola non è stato dei più fortunati visto che il fenomeno di Tavullia ha concluso la gara in diciassettesima posizione. Un peccato perché dopo un inizio non esaltante aveva ripreso molte posizioni ma poi un errore ai box ha fatto slittare di un giro il cambio programmato da regolamento con il pilota belga Frédéric Vervisch. Valentino si è beccato pure un’ammenda per essersi tolto la cintura di sicurezza troppo presto. Sicuramente errori dati dall’inesperienza in questa nuova categoria. Però siamo certi che alla distanza la classe di Valentino Rossi emergerà anche nella sfida inedita che ha deciso di provare.

Valentino Rossi testimonial Gran Turismo 7 su Playstation

Quattro o due ruote, reali o virtuali, Valentino Rossi è il simbolo delle competizioni a motore tanto che anche Sony ha deciso di sceglierlo come testimonial del settimo capitolo di Gran Turismo, la serie esclusiva di Playstation che ci mette al volante di tante vetture ricostruite in modo incredibilmente simile alla realtà. Negli spot, Vale con una postazione di gioco completa di volante e pedaliera si tuffa nell’azione, mentre amiche e amici commentano le sue performance davanti alla TV. Può essersi pure ritirato dalla MotoG,P ma The Doctor risulta essere ancora un personaggio dall’incredibile fama e simpatia per giovani e meno giovani. Insomma, parafrasando un noto spot… Vale è per sempre!