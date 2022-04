Caber Kamo La nuova versione del modello Horus

Il motociclista moderno è sempre più esigente e attento e per questo Caberg ha inserito a catalogo 2022 una nuova versione colore del modello Horus, Kamo, il casco apribile ideale per intraprendere lunghi viaggi e al tempo stesso un’ottima soluzione per guidare la propria moto o un più agile scooter in ambiente cittadino. Versatile e con un design elegante il modello Horus è quindi munito di doppia omologazione (P/J), che permette di utilizzare il casco sia con mentoniera chiusa – configurazione P – e sia con mentoniera aperta – configurazione J – inoltre i modelli Horus hanno superato gli scrupolosi test omologativi previsti dalla normativa Ece 22.05 P/J.

Caber leader da quarant’anni

L’azienda bergamasca Caberg, acronimo di CAschi BERGamo, che da oltre quarant’anni è leader nella produzione di caschi per il segmento stradale, ha introdotto da alcuni anni a catalogo il modello Horus risquotendo sin da subito un successo incredibile per merito anche della sua versatilità di utilizzo. Nel catalogo 2022 Caberg ha inserito Grigio opaco Kamo, come ottava versione colore del modello Horus, scegliendo un classico color grigio opaco e mantenendo il design e le dotazioni tecniche simili ai modelli precedenti.

Tra le caratteristiche principali del casco Horus troviamo senza dubbio il fiore all’occhiello dei caschi a marchio Caberg, la visiera Panoramic Ultra-Wide Visor, in dotazione anche nel modello Levo, è un vero e proprio plus in gardo di fornire agli appassionati delle due ruote garantendo una visione più ampia ed un raggio visivo pari ad 82° grazie alla sua apertura frontale.

Una visione panoramica

Panoramic Ultra-Wide Visor, consente agli appassionati motociclisti di godere a pieno dei panorami che incontreranno durante i loro viaggi nonostante il posizionamento della mentoniera abbassata e di avere il massimo controllo del cruscotto della moto e del GPS, diminuendo drasticamente i movimenti della testa inevitabili per volgere lo sguardo verso la strumentazione.

La visiera panoramica Ultra Wide è l’accessorio che rende la nuova versione colore Grigio opaco Kamo e nelle altre versioni colore del modello Horus, estremamente trasversale per un utilizzo sia touring che urban senza rinunciare in nessuna occasione ad un’esperienza di guida estremamente confortevole e sicura.

Nella dotazione di serie il modello Horus è dotato della lente antiappannante Pinlock Max Vision e della visiera parasole integrata Double Visor Tech estremamente facile da inserire grazle al comando posto sul lato sinistro del casco.

La prerogativa della azienda bergamasca Caberg è da sempre quella di far vivere all’appassionato motociclista la miglior esperienza possibile quando si indossa un suo casco e il modello Horus, come tutti i modelli della gamma Caberg, può contare su una sapiente combinazione tra alta tecnologia, cura dei dettagli e design innovativo.

Presa d’aria regolabile

Il modello Horus presenta una presa d’aria regolabile nella zona del mento, una seconda presa d’aria posizionata nella parte superiore facilmente regolabile e per finire due estrattori d’aria posti sul retro del casco direttmente collegati ai canali d’aria posti nella calotta interna per garantire un’ottimale gestione dei flussi d’aria.

il lavoro meticoloso eseguito da Caberg sulla aerodinamicità del casco pensando alle esigenze dei motociclisti che amano i lunghi viaggi ma anche per chi usa quotidianamente la propria moto o scooter in città, ha portato alla creazione di una mentoniera che rimane sempre vicina e compatta alla calotta limitando notevolmente il tipico effetto vela quando si circola con mentoniera sollevata.

Il casco Horus Kamo, come anche tutti gli altri modelli Horus, sono ulteriormente accessiorati con il sistema JUST SPEAK EVO o con altri comunicatori disponibili in after market che, grazie alle sedi presenti all’interno del casco, permettono di comunicare non solo con il proprio telefono cellulare e con il proprio passeggero ma anche di collegarsi ad un GPS o ascoltare musica attraverso il telefono o lettore MP3.

Presente nel catalogo Caberg 2022, la nuova versione colore Grigio opaco Kamo, è ora disponibile presso i migliori rivenditori e negozi di moto, in cui sarà possibile apprezzarne la cura dei dettagli e le caratteristiche stilistiche e tecniche in puro stile Caberg per questo modello che si appresta a diventare uno dei “must have” di questa primavera grazie anche ad un ottimo rapporto qualità prezzo (259,99 € iva inclusa).

