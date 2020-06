Luca Marini parla dei salvataggi di Marc Márquez in MotoGP: "Merito non solo suo, ma anche delle caratteristiche della Honda".

Tante volte Marc Márquez ha lasciato a bocca aperta i fan della MotoGP con i suoi salvataggi al limite della fisica. Su tutti si ricorderà la “non caduta” di Valencia nel 2017 che gli è valsa la conquista del titolo mondiale. Il fenomeno di Cervera è passato alla ribalta per i suoi gradi di inclinazione raggiunti in sella alla Honda RC213V, moto che richiede uno stile di guida estremo per trarre il massimo potenziale. Sarà tutta farina del suo sacco?

IL COMMENTO DI ‘MARO’

A detta di Luca Marini e Pecco Bagnaia parte del merito va al DNA del suo prototipo. Nel corso di un’intervista YouTube il fratello di Valentino Rossi ha fatto delle osservazioni sullo stile di guida del Cabroncito. “Non gli si può negare nulla, con la sua moto va molto forte. Ha molta sensibilità e riesce a dominarla come pochi riescono a fare. Questa grande sicurezza con la moto ti consente di fare grandi cose. Ma tutti i salvataggi che fa non sono solo merito suo, ma anche della Honda che ha quella caratteristica“. Il giudizio di Luca Marini è basato sulle impressioni scambiate con chi quella moto l’ha guidata: Franco Morbidelli e Thomas Lüthi. “Loro mi hanno spiegato che Honda ha questo tipo di funzionalità: si chiude davanti, ma se sei intelligente riesci a non cadere. Ma questo nulla toglie al talento di Márquez, sarebbe bello vederlo su un’altra moto“.

LE OSSERVAZIONI DI PECCO

Gli fa eco l’amico e rivale di tante battaglie al Ranch, Pecco Bagnaia, che ricorda come la RC213V si sia evoluta negli anni in base alle sue indicazioni. “È molto forte, Márquez ha un talento grande. Ma come dice Maro, la Honda lo insegue dal primo anno, gli ha dato carta bianca su qualsiasi cosa ed è una moto sviluppata per lui. Ha una grande sensazione, riesce a trarre vantaggio e raggiungere il limite. La Honda si chiude davanti ma non perde trazione dietro, anche in frenata ha molta trazione. Anche Lüthi ha realizzato molti salvataggi“. Resta il fatto che nessun pilota della MotoGP o HRC riesce a replicare i numeri di Marc Márquez. Come ha detto di recente Cal Crutchlow, chiunque prova ad imitarlo cade rovinosamente…