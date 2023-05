Jorge Lorenzo delude a Monaco: “Non ho fatto neanche un giro”

L’esordio di Jorge Lorenzo nella Porsche Supercup non si è concluso nel migliore dei modi. Nel primo round di Monaco non ha brillato nelle qualifiche e si è ritrovato a lottare nel mucchio con la sua 911 GT3 Cup del team tedesco Huber Racing. Dopo un contatto con un concorrente si è ritirato. L’ex pilota MotoGP ha comunque attirato grande attenzione sulla sua categoria e conta di prendersi una rivincita nel prossimo appuntamento.

Jorge Lorenzo costretto al ritiro

Jorge Lorenzo ha iniziato la prima gara della stagione Porsche Mobil 1 Supercup a Monaco dal 24° posto in griglia. “In qualifica sono migliorato di circa due secondi rispetto alle prove, il che è positivo. Tuttavia, sono più lontano di quanto vorrei dal più veloce“, ha ammesso il maiorchino. “Il mio obiettivo per la gara era di chiudere nella top-20“. Ma le speranze del cinque volte campione del mondo di motociclismo sono finite anzitempo. In zona Mirabeau, Alessandro Ghiretti con la Martinet by Alméras è andato in testacoda. Non è riuscito ad evitare l’auto del francese e non gli è restato altro da fare che depositare la sua Porsche 911 GT3 ai box e godersi lo show della Formula 1 come guest star.

Dopo una buona partenza, nella quale ha guadagnato due posizioni, Jorge Lorenzo non è riuscito a completare nemmeno il primo giro. “E’ andata male, davvero, perché non ho fatto nemmeno un giro. Qualcuno che era davanti a me ha fatto un “giro” e sono rimasto bloccato per 20 secondi. Quando sono ripartito la macchina non andava“, ha dichiarato ai microfoni di DAZN. Lo spagnolo però pensa già ai prossimi test. “I prossimi circuiti saranno più facili“. Lorenzo farà parte di questo campionato ‘a tempo pieno’ questo 2023. “Sì, questa volta farò il tour completo, le sette gare. A Silverstone non potrò perché coincide con quella italiana, ma le altre le farò“.

L’ammirazione per Fernando Alonso

L’ex MotoGP cerca di guardare il bicchiere mezzo pieno: correre sul celebre layout di Monaco è un sogno che si è avverato. “È un’opportunità unica condividere il circuito con la Formula 1. Dopo la gara mi sono goduto davvero lo spettacolo“. E ammette la sua predilezione per il connazionale Fernando Alonso: “Non ho mai visto nessuno con una tale longevità, con una tale motivazione a continuare anno dopo anno cercando di essere migliore. È unico, per questo fa le cose che fa“. Il secondo posto dell’ex ferrarista ha fatto emozionare tutti i tifosi spagnoli e non solo.