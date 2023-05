Motoestate, un weekend frizzante a Cremona: tutti i risultati

Cremona Circuit teatro del secondo round stagionale dei Trofei WRS Motoestate. Davanti a un bel pubblico, i piloti della serie e le wild card di eccezione hanno ravvivato la calda domenica di fine maggio. Ad aprire le danze i ragazzi di 125, Moto4 e Supermono e poi a seguire tutte le altre gare, in un weekend effervescente. Il prossimo appuntamento è a Magione nei giorni 1 e 2 luglio, rivediamo intanto com’è andato questo secondo evento.

Supermono, Moto4, 125

Erik Michielon, abitualmente impegnato nella Moto3 tricolore, che ha fatto gara a sé in Supermono. Il leader di classifica Raimondi si è dovuto “accontentare” della seconda posizione, che a sua volta ha tenuto a bada il giovane Trubia e Talamonti. Nella Moto4 affermazione per La Sorsa che, dopo la sfortuna di Varano, pareggia con i conti nel Motoestate con una brillante vittoria. Festeggia Lorenzo Guidi nella 125 SP, autore di una gara perfetta. Nei primi giri se l’è vista con Magnanelli e Carpina, poi entrambi hanno concluso la gara anzitempo per scivolata. Sul podio insieme a Guidi hanno terminato Modesti e Muttoni, compagni di squadra e insieme sul podio. La 125 Open è andata a William Albani che festeggia la vittoria e la leadership in campionato. Sul podio Freguia, 2° al debutto davanti a Tedesco, che ha completato il podio.

300 e Sound of Thunder

300 Supersport nel segno del team MMP, che ha monopolizzato il podio. Dieci giri al fulmicotone, con scambi di posizione e bagarre per tutte le posizioni che hanno deliziato il pubblico accorso per seguire il 2° round Motoestate. Dopo il KO di Varano, Mattia Sorrenti si è preso la rivincita, battendo in volata il compagno di squadra Bollani. Ultimo gradino del podio per Cervioni, che ha completato la festa MMP e per la prima volta è salito sul podio della 300. In quarta posizione il consistente Pietro Alosio che da parte sua ha tenuto a bada Virone e Longo. Fabrizio Perotti, wild card d’eccezione, ha comandato con autorità nella Sound of Thunder, volando subito via e cogliendo così la vittoria. Gara spettacolare per Michael Lamagni, ottimo secondo e primo del Motoestate, che raccoglie 25 preziosi punti. A completare il podio Eccheli che ha preceduto Renaudo e Galante. Nella Stock affermazione per Cristini davanti a Remoto e Voch.

Motoestate, la 600

Ivan Goi, ospite di lusso in 600 Next Generation, si è assicurato entrambe le gare. Il pilota di Viadana nella gara del sabato ha avuto ragione di Tarizzo e Aquilano, primo delle 600 4 cilindri. In gara 2 ha dettato legge, distanziando la concorrenza e involandosi verso il successo, mantenendo così l’imbattibilità sulla pista di Cremona. Alle spalle di Goi hanno chiuso Ripamonti e Tarizzo. Galloni, è stato il migliore dei Trofei Motoestate, davanti a Castelvetere e Venesia. Per quanto riguarda la 600 4 cilindri, Sansavini ha preceduto Osler e Caffagni.

Race Attack

La 600 porta la firma di Vignati, che ha fatto pari punti con Campanini, ma ha conquistato il gradino più alto del podio Motoestate grazie alla vittoria in gara 2. Alle sue spalle Campanini e Benedet. Nella classifica challenge Zagoner ha preceduto Mangili e Pantella, mentre nella Rookie il podio è stato composto da Castagna, Sorini e Barbieri. L’irlandese O’Grady si conferma mattatore della 1000, vincendo entrambe le manche. Doppia piazza d’onore per Proietti che ha preceduto Vitellaro, terzo. Nella Challenge affermazione per Vitellaro davanti a Scaltritti e Ravera. Tra i Rookies il migliore è stato Fondi davanti a Baglieri e Almadori. Invece nella Naked vittoria per Sessolo, al primo successo, che ha preceduto Marzo e Beraldo.

Foto: Motoestate