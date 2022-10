Il Gran Premio in Thailandia è stato un nuovo naufragio per Yamaha, l’ennesimo in una stagione salvata solo da Fabio Quartararo. Stavolta però ci ha pensato Franco Morbidelli ad evitare un Assen-bis, il primo evento MotoGP chiuso senza punti e, più in generale, il primo in 40 anni se consideriamo anche la 500cc. Il rischio c’era di nuovo con il campione in carica in grave difficoltà, ‘Morbido’ invece è riuscito ad assicurarsi gli unici punti per la casa di Iwata. Per la prima volta in questo difficile 2022 è il miglior pilota Yamaha in un Gran Premio. Magra consolazione però sia per il team che per l’italiano, quest’ultimo protagonista di un’annata anonima, ben diversa dalle aspettative. Qui le highlights del GP

Morbidelli, ombra di se stesso

Sembra davvero difficile pensare che il pilota di quest’anno sia stato l’agguerrito vice-iridato MotoGP nel 2020. Colui che risollevava le sorti di una Yamaha anche allora non proprio eccezionale, pur meno problematica di quella attuale. Tra l’altro, un risultato ottenuto con i colori Petronas, ovvero la squadra satellite della casa dei tre diapson, quindi mettendo in riga anche gli ufficiali. Da quel momento la sua crescita si è arrestata a causa di un grave infortunio che ha condizionato tutta la scorsa stagione. Yamaha però ha scommesso sul suo ritorno in alto visti i precedenti, promuovendolo nel team factory accanto al suo poi Quartararo a partire dal GP di San Marino 2021, ovvero appena tornato dal lungo stop forzato. I risultati però sono ben diversi dalle aspettative: 10 piazzamenti a punti in 17 GP, ma sono quasi tutti piazzamenti ai margini della top 15. Al momento ancora peggio del problematico 2021, chiuso con 47 punti nonostante i cinque GP saltati per infortunio ed altri 7 zeri in 18 round. Mancano 3 eventi alla fine di questo 2022, Morbidelli è a quota 31 punti…

Top Yamaha al Buriram

La pioggia arrivata in Thailandia ha decisamente scombinato le carte per quanto riguarda i valori visti fino a quel momento in MotoGP. Il grande deluso è Quartararo, mai amante delle piste bagnate ma stavolta costretto a lottare col surriscaldamento della gomma anteriore. Problema evidenziato anche da Crutchlow e Binder, non da Franco Morbidelli, che in un certo senso è riuscito quindi a fare il suo. I primi tre piloti sono finiti fuori in zona punti, mentre l’italiano ha chiuso 13°, evitando così una seconda Caporetto stagionale per Yamaha. Come detto, una magra consolazione in un altro GP difficile. “Avevo trovato un buon passo, riuscivo ad essere piuttosto veloce. Ma non ero in grado di superare e ho pensato solo a finire la gara. I nostri difetti si notano tanto sul bagnato, ma anche sull’asciutto alla fine” è stato il commento di Morbidelli a GP concluso. L’emblema di una stagione mai così difficile per Yamaha, che deve correre ai ripari se vuole essere della corsa nel 2023. Il talento di Quartararo non è sufficiente.

Jonathan Rea “In testa, la mia autobiografia” In vendita su Amazon

Foto: motogp.com