MotoGP, Aprilia blinda il tester Lorenzo Savadori anche per il 2023

Aprilia conferma in toto il terzetto su cui sta investendo da metà 2021. Il collaudatore Lorenzo Savadori è l’ultimo tassello, il pilota cesenate s’è guadagnato la riconferma col marchio di Noale anche per la stagione 2023. Continuerà quindi il suo lavoro di sviluppo della RS-GP, con annessi test e varie wild card nella prossima stagione MotoGP. Un impegno ancora maggiore vista la perdita delle concessioni, ma non solo per il Motomondiale. Savadori infatti seguirà anche lo sviluppo di tutti i prodotti “pronto pista” del reparto corse veneto.

“Sono molto contento del rinnovo con Aprilia, con la quale collaboro dal 2015” è il commento di Lorenzo Savadori. “Sono particolarmente soddisfatto del livello raggiunto dalla RS-GP e di aver contribuito a questa crescita, riportando il marchio a lottare per il Mondiale Piloti.” Un importante impegno accanto agli ufficiali Espargaró e Viñales, per favorirne la continua crescita. Ma c’è anche un altro desiderio per il futuro. “Oltre al mio lavoro di collaudatore sono sempre desideroso di fare più gare possibili. La speranza è di poter tornare a disputare una stagione intera come pilota”.