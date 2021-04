Andrea Dovizioso ospite d’onore a Maggiora Park. Lunedì il test Aprilia

Andrea Dovizioso 'inaugura' la riapertura di Maggiora Park. Intense giornate in motocross per l'iridato 125cc 2004, prima del test MotoGP con Aprilia.

I cancelli del Maggiora Park si sono riaperti dopo cinque anni e l’hanno fatto con ospiti d’eccezione. Tra loro Andrea Dovizioso, da sempre appassionato di Motocross e che per la prima volta ha potuto misurarsi anche su questa storica pista. In vista del test MotoGP con Aprilia di lunedì prossimo, l’iridato 125cc 2004 si tiene in forma così. Accanto a lui anche l’iridato MXGP in carica Tim Gajser e Gautier Paulin, ritiratosi dalle corse a fine 2020. A fare da commissario di gara c’era Alex Puzar, che proprio a Maggiora ha fatto il salto di qualità, ma spostato in questo ruolo differente per un recente infortunio.

Riparte così la storia di un tracciato prestigioso per quanto riguarda la storia del motocross, che tra gli altri eventi ospiterà anche l’MXGP d’Italia il prossimo 4 luglio. Andrea Dovizioso ha avuto così una nuova occasione per dare sfogo alla sua grande passione, prima di riprendere in mano una MotoGP. Lunedì 12 infatti sarà di scena a Jerez de la Frontera per un test privato con la RS-GP della casa di Noale. C’è chi è già pronto a parlare di un suo pronto ritorno alle corse, ma il manager Simone Battistella ha già escluso impegni per la stagione in corso. “Stiamo lavorando per il 2022” ha sottolineato durante i GP in Qatar.

Il pilota ufficiale Aprilia Aleix Espargaró non ha mai nascosto la soddisfazione per questo test privato. “Gli ho scritto non appena ho saputo” aveva dichiarato dopo il primo venerdì in Qatar. Sottolineando anche che “Lui ha vissuto tanti anni in Ducati e la Aprilia è una moto diversa. Diamogli il tempo per provare e poi vedremo. Certo, quale team non vorrebbe Andrea Dovizioso nella sua squadra? Come secondo, o anche primo pilota se non sono abbastanza veloce!” aveva concluso ridendo il catalano.