Il fine settimana a Portimao, e la scia di polemiche che ne è seguita, evidenzia un problema di cui si continua a parlare in MotoGP. Nello specifico, alcuni piloti non hanno nascosto perplessità e dubbi riguardo i metri di giudizio degli Stewards al momento di assegnare o meno sanzioni. L’ultimo caso è la sanzione a Marc Marquez, ancora non concluso, ma è un altro episodio gestito non proprio alla perfezione. Un discorso che viene riproposto anche in Argentina alla vigilia delle prime prove libere. Nello specifico Pecco Bagnaia, Maverick Vinales, Marco Bezzecchi e Jack Miller chiedono maggiore chiarezza in questo senso, un anticipo di un discorso da riproporre in Safety Commission.

“Al momento è difficile capire”

Il primo a dire la sua è il campione MotoGP in carica, interrogato sulla questione nel corso della conferenza stampa inaugurale. “Dobbiamo chiedere più chiarezza, al momento è davvero difficile capire” ha sottolineato Pecco Bagnaia. Ricorda poi un episodio occorsogli nel 2022: “A Misano, pensando di aver preso la bandiera a scacchi, ho rallentato e mi hanno dato tre posizioni di penalità. Nel turno successivo però, quando stavo girando ed avevo già due caschi rossi, mi sono trovato quattro piloti lenti davanti e ho perso il giro, ma nessuno ha detto niente.” L’ultimo caso è appunto quello di Marc Marquez: “È difficile capire un errore del genere.”

“Ogni volta cambia qualcosa”

Segue a ruota Maverick Vinales. “Dobbiamo credere che le sanzioni siano corrette, ma dobbiamo anche seguire una certa regola, invece ogni volta cambia qualcosa” ha dichiarato il #12 di casa Aprilia. “Oltre al fatto che stiamo sempre parlando di gare! Bisogna essere più chiari, ma capisco anche che gli Stewards hanno un compito difficile.” Si allinea a queste parole anche Marco Bezzecchi. “Ci sono tante situazioni che possono capitare. Serve però avere idee più chiare” ha aggiunto l’alfiere VR46. “Capisco le loro difficoltà, ma ne parleremo assieme per trovare una soluzione. Vogliamo che ci sia maggiore chiarezza, questo è l’obiettivo.”

“Si parla troppo di Marquez!”

Jack Miller è stato tra i primi a valutare positivamente la MotoGP Sprint. “Dopo quattro mesi di stop tutti vogliono mostrare quello che sanno fare, in una Sprint è così” ha esordito il pilota KTM. “Gli incidenti poi capitano e possono esserci conseguenze.” Passa poi al discorso di Marquez. “Ci sono stati grandi incidenti anche l’anno scorso, pensiamo a Taka [Nakagami], o ad Alex [Marquez] con me. Non sto difendendo Marc, ha fatto un grosso errore e lo sa bene, ma se ne sta parlando davvero troppo!” Per finire, anche lui si unisce al coro dei piloti che vogliono più chiarezza. “Gli Stewards devono pensare a mettere un limite, decidano loro la sanzione più adatta, non ha importanza. Ma bisogna mettere un certo limite e tenerlo lì, perché si sta muovendo di continuo.”

