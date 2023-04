MotoGP, la nuova classifica Mondiale: Marco Bezzecchi consolida

Alla fine del rocambolesco terzo atto della MotoGP 2023 Marco Bezzecchi consolida il primato Mondiale, staccando Francesco Bagnaia incappato in una scivolata, la seconda consecutiva dopo l’Argentina. La classifica è cortissima, nessuno finora è riuscito ad imprimere l’accelerazione: lo avrebbe potuto fare Bagnaia, che in due GP ha buttato via 45 punti potenziali. Fra due settimane a Jerez (Spagna) sono attesi i rientri di Marc Marquez ed Enea Bastianini: il fuoriclasse Honda riparte con un passivo di 57 punti da recuperare su Bezzecchi, mentre Bagnaia è lontano 46 punti. Bastianini è a quota zero. Qui cronaca e classifiche del GP

Rins rompe il digiuno

Alex Rins ha festeggiato il quarto successo sul tracciato di Austin. In precedenza aveva vinto in Moto3 (2013), suo primo centro Mondiale, in Moto2 (2016) e anche in top class, nel 2019 con la Suzuki dopo un acceso duello con Valentino Rossi. Il pilota spagnolo ha riportato Honda al successo dopo 24 GP di digiuno: non vinceva da 539 giorni, cioè dalla vittoria di Marc Marquez a Misano 2021. Si è così interrotto il digiuno più lungo di Honda dal rientro nel Mondiale a tempo pieno, datato 1982.

Classifica del Mondiale Piloti MotoGP dopo 3 su 21

1.Marco Bezzecchi (Ducati) punti 64; 2. Francesco Bagnaia (Ducati) 53; 3. Alex Rins (Honda) 47; 4. Maverick Vinales (Aprilia) 45; 5. Johann Zarco (Ducati) 44; 6. Luca Marini (Ducati) 38; 7. Fabio Quartararo (Yamaha) 38; 8. Alex Marquez (Ducati) 33; 9. Brad Binder (KTM) 30; 10. Franco Morbidelli (Yamaha) 29; 11. Jorge Martin (Ducati) 29; 12. Jack Miller (KTM) 26; 13. Aleix Espargaro (Aprilia) 19; 14. Miguel Oliveira (Aprilia) 16; 15. Augusto Fernandez (KTM) 14; 16. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 13; 17. Takaaki Nakagami (Honda) 7; 18. Marc Marquez (Honda) 7; 19. Joan Mir (Honda) 5; 20. Michele Pirro (Ducati) 5; 21. Jonas Folger (KTM) 4; 22. Raul Fernandez (Aprilia) 2.

Classifica Mondiale Costruttori

1.Ducati punti 103; 2. Honda 54; 3. Aprilia 51; 4. KTM 49; 5. Yamaha 43.