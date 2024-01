C’è grande attesa attorno al nuovo binomio Marc Marquez-Ducati. Ora è iniziato il 2024, tanti non vedono l’ora di poter dare un’altra occhiata al numero #93 coi colori Gresini nei primi test ufficiali del nuovo anno. Evidentemente anche lo stesso Marquez è già galvanizzato dalla nuova avventura e, per il momento, l’ha dimostrato via social. Poco dopo la mezzanotte questa è diventata la foto di copertina del suo profilo…

Marquez “non vedeva l’ora”

Piuttosto eloquente no? Assieme al “Gresini Team” comparso nella sua bio social. Il prossimo 20 gennaio toccherà alla presentazione vera e propria a Riccione, vedremo Marc Marquez per la prima volta coi colori Gresini del 2024. Da quel momento in poi si comincerà a fare davvero sul serio.

Doppia sfida

Marc Marquez è già carico, non vede l’ora di dimostrare di cosa può essere capace con la Desmosedici. Una grande voglia di riscatto personale c’è di sicuro, visto che parliamo sia di guai fisici che di una RC-V ormai in grave difficoltà e con cui non si trovava più a suo agio. Ma trattandosi di Marc Marquez non può essere solo questo. Sono in molti a credere che diventerà subito un temibile avversario in primis per il campione in carica Bagnaia. Questo però ce lo può confermare solo il tempo, per ora continua l’attesa e cresce l’aspettativa per questa nuova sfida in MotoGP.

Foto di copertina: Valter Magatti