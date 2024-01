Moto3: Jacob Roulstone, il profilo del debuttante di KTM Tech3

Non mancano gli esordienti nella prossima stagione Moto3. La griglia conterà su un secondo pilota dalla terra dei canguri assieme a Joel Kelso, ovvero Jacob Roulstone. Un debutto assoluto per il 18enne australiano, che chiude un quadriennio JuniorGP diviso tra ETC e Moto3 Junior per salire sul palcoscenico internazionale per la prima volta. Ma chi è questo nuovo acquisto di KTM Tech3? Dopo i nostri italiani e Angel Piqueras, proseguiamo con la carrellata degli esordienti.

Jacob Roulstone, il profilo

Classe 2005 (19 anni il prossimo 4 febbraio), originario di Wollongong, figlio di un broker finanziario e di una responsabile commerciale. Jacob Roulstone, come tutti i suoi connazionali che hanno mosso i primi passi nelle due ruote, ha iniziato tra motocross e dirt track. Primi tempi in moto assieme alla sorella, che ha però accantonato molto presto l’idea, a differenza del piccolo Jacob, sempre scortato in giro per l’Australia dall’intera famiglia. Per Roulstone però la partenza in offroad è stata decisamente promettente, visto che vince svariati titoli e non scende mai dal podio di campionato, questo fino all’anno 2018.

Il cambio ed il trasferimento in Spagna

Dal 2019 infatti passa alle corse su strada, dividendosi tra Asia Talent Cup ed Australian Oceania Junior Cup. Svariati round sono sovrapposti, ma Roulstone riesce comunque a ben figurare sia in uno che nell’altro come risultati in gara. Il 2020 invece è l’anno del grande trasloco: il giovane pilota si trasferisce in Spagna con la mamma, mentre papà e sorella rimangono in Australia. In quella stagione debutta in ETC, riuscendo a cogliere l’anno dopo la prima vittoria ed altri tre podi. Sale poi di categoria, dal 2022 passa sia in JuniorGP che in Red Bull Rookies Cup: in entrambi, dopo un anno di “assestamento”, mette a referto i primi podi. In campionato chiuderà rispettivamente 7° e 5°.

Roulstone al debutto mondiale

Come detto, l’anno prossimo sarà lui il pilota chiamato ad affiancare il confermato Daniel Holgado in KTM Tech3 di Hervé Poncharal. Come detto inizialmente si tratterà di un esordio assoluto per Jacob Roulstone che, a differenza di altri colleghi debuttanti (schierati come sostituti o wild card), deve ancora affacciarsi sul palcoscenico mondiale. La crescita negli anni c’è stata, ma spesso si sottovaluta la difficoltà di un salto mondiale. Col tempo si capirà qual è il potenziale del giovane australiano.

Foto: Aspar Team