MotoGP, Jack Miller “off road”: la foto che fa divertire Marc Marquez

Jack Miller è riuscito a salire sul podio del Sachsenring durante l’ultimo week-end di MotoGP, nonostante dovesse scontare un Long Lap Penalty, per non aver rispettato una bandiera gialla durante le FP4. In quel frangente l’australiano è anche caduto con la sua Ducati Desmosedici GP. Non ha nascosto di aver visto la bandiera, ma in Race Direction ha spiegato che stava accusando delle vibrazioni all’anteriore e di aver rimediato un piccolo incidente nel tentativo di rallentare. Come prova ha persino portato i dati della sua telemetria, per dimostrare di aver frenato subito dopo aver visto l’avvertimento.

Penalizzazione “estrema” per Jack

Il pilota australiano avrebbe dovuto scontare una retrocessione in griglia di partenza, ma il FIM Panel ha optato per il “giro lungo” nel corso dei 30 giri di gara. Scattato dalla sesta posizione sembrava improbabile la conquista del podio, invece è riuscito ad avere la meglio sulla Aprilia di Aleix Espargarò. Ha cercato di guadagnare posizioni nelle fasi iniziali e in partenza, ma l’impresa non è riuscita. E si è visto sorpassare anche dal rookie Fabio Di Giannantonio che ha recuperato poco dopo.

Al quarto giro Jack Miller ha scontato il Long Lap Penalty in maniera impeccabile, rischiando anche una caduta per la presenza di ghiaia che era stata sparsa sull’asfalto dopo la precedente caduta del compagno di squadra Pecco Bagnaia. “Il giro lungo è stata la parte più insidiosa della gara“, al termine del quale ha perso tre posizioni. Da quel momento in poi si è reso autore di una bella rimonta che lo ha spinto fino al terzo podio in questa stagione MotoGP.

La reazione di Marc Marquez

All’indomani del Gran Premio ha pubblicato una foto sui social dove si vede la ghiaia sul tratto dove ha scontato la penalizzazione. “Non è la solita penalità sul giro lungo, vero?“, ha commentato scherzosamente. Il post ha subito raccolto la reazione divertita di Marc Marquez con alcune faccine divertite. Il campione della Honda è costretto a casa dopo il quarto intervento al braccio destro dello scorso 2 giugno. Loris Capirossi , responsabile della sicurezza MotoGP, ha scherzato: “Mettiamo la ghiaia per renderlo più emozionante solo per te“.