Il team di Aki Ajo arriverà con metà formazione alla tappa ad Assen. Pedro Acosta, infortunatosi ieri mattina in allenamento, verrà operato giovedì a Barcellona. Nessun intervento quindi per oggi, contrariamente a quanto detto in precedenza. Augusto Fernández quindi è l’unico pilota di punta del team, scatenato dopo il secondo trionfo dell’anno. Certamente proverà a centrare il tris di vittorie, qualcosa finora riuscito solo al leader Moto2 Celestino Vietti. Risultato che gli permetterebbe poi di avvicinare ancora di più l’italiano al comando…

La classifica si è ridotta di nuovo dopo lo zero del pilota VR46. Ora Augusto Fernández è 3° e dista solo 12 punti dal capoclassifica. Come Vietti, lo spagnolo è l’unico ad aver vinto più di una gara in una stagione Moto2 davvero livellata, come stiamo vedendo GP dopo GP. L’italiano cerca il pronto riscatto, l’unica freccia di Aki Ajo però cercherà di impedirglielo. “Dopo un inizio difficile, abbiamo accumulato parecchi punti nelle ultime gare” ha sottolineato Fernández. “Ma può succedere di tutto in Moto2, non possiamo sconcentrarci. L’obiettivo sarà nuovamente stare davanti e, possibilmente, lottare per la vittoria.”

Foto: Red Bull KTM Ajo