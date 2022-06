Shark Helmets: Arriva l’estate è tempo di jet

Design al servizio della sicurezza. È possibile riassumere così i punti di forza di CITYCRUISER, un jet progettato da Shark con un alto livello di protezione: un casco che salvaguarda il pilota oltre lo standard dei jet attualmente sul mercato, in particolar modo all’altezza di guance e mascella, grazie alla forma molto avvolgente della calotta.

Nuove grafiche

Proposto per il 2022 in nuove grafiche, oltre al suo livello di sicurezza senza eguali, questo nuovo casco jet si fa notare per lo stile innovativo e il look essenziale. Il meccanismo della visiera è posizionato lateralmente, il comando ergonomico del visierino parasole ha una finitura cromata. L’estrattore posteriore permette una circolazione ottimale dell’aria attraverso il casco: forma e funzione trovano un equilibrio inedito, a tutto vantaggio del comfort di viaggio.

Standard Shark Helmets

La visiera esterna VZ 140 long trip del Citycruiser è in classe ottica 1, trattata antigraffio, offre un ampio campo visivo. Questa visiera ha tre vantaggi importanti. Riduce le turbolenze aerodinamiche, assicura un’insonorizzazione ottimale e genera una circolazione d’aria ideale per contrastare l’appannamento. Il visierino parasole è trattato UV380 e antigraffio. Lo studio della calotta secondo gli standard Shark Helmets ha poi permesso di avere un casco leggero nonostante la maggiore superficie protettiva e la dotazione completa. Il Citycruiser, inoltre, è anche molto comodo da indossare grazie ai nuovi interni in MICROTECH, un materiale high-tech in fibre riciclate, con proprietà antibatteriche e anti-odore certificate AEGIS®. Per il comfort di chi indossa gli occhiali, il Citycruiser integra il sistema SHARK EASYFIT.

Struttura e sicurezza

Calotta in resina termoplastica iniettata; 2 taglie di calotta, per un adattamento morfologico ottimale; Fibbia micrometrica; EPS (Expanded polystyrene) multi-densità. Visiera: classe ottica 1 con spessore variabile con trattamento antigraffio e antiappannamento. Visiera parasole omologata UV380 con trattamento antigraffio

Interni

In “MICROTECH” materiale green, riciclato con proprietà antibatteriche certificato AEGIS®. Interni completamente smontabili e lavabili in lavatrice (massimo 30 °C). Sistema EasyFit: comfort ottimale per chi porta gli occhiali. Predisposizione Sharktooth®. Sistema di sgancio rapido della visiera

Aerodinamica e areazione

Il sistema di aerazione è stato ottimizzato per assicurare un flusso d’aria continuo durante la guida. Meccanismo di aerazione superiore ergonomico. Meccanismo di aerazione posteriore che utilizza l’ “effetto Venturi” per estrarre aria calda dal casco. 2 ingressi d’aria. 1 estrattore d’aria.

Quanto costa?

Taglie: dalla XS alla XL.. Grafiche disponibili: 14 Prezzo: a partire da € 203,99