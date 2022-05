MotoGP: Ecco chi sono i migliori amici dei piloti

C’è chi si chiama Turbo e chi Rubik, chi Agrid e chi Stich. Sono solo alcuni dei cani dei piloti di MotoGP. Gli animali domestici rilassano, aiutano a combattere lo stress e sono dei compagni di vita eccezionali. La vita dei piloti di MotoGP è molto stressante e quasi tutti, tra una gara e l’altra, trascorrono il tempo libero con i loro cani. Tra loro c’è chi lo tiene in casa propria e chi in quella dei propri genitori.

Pecco Bagnaia con Turbo

Questa settimana, in attesa dell’appuntamento del Mugello, Marc Marquez ha postato sui social una simpatica foto dei suoi bassotti. Marc ama tantissimo gli animali, in passato ha partecipato ad iniziative benefiche per i canili e non potrebbe vivere senza i suoi cagnolini.

Enea Bastianini ha un bulldog francese che chiama Agrid e vive con lui e la sua fidanzata. Ha pure un alano di nome Fendi ma è un cane abbastanza impegnativo ed abita con i genitori di Enea. Ha un bulldog francese anche Jack Miller.

Miller con il suo cane

Michele Pirro ha due splendidi maltesi bianchi, due cagnolini molti piccoli che erano presenti perfino al suo matrimonio. Marco Bezzecchi e la sua fidanzata l’anno scorso hanno adottato un cucciolo grigio e lo hanno chiamato Rubik perchè Bez è super appassionato del famoso cubo.

Michele Pirro e Paola con i loro maltesi – Marco Bezzecchi con il suo cane

Si chiama Turbo invece il simpatico bassotto di Pecco Bagnaia e Domizia. Franco Morbidelli ha uno splendido pastore tedesco, Axel, ma ora vive a casa della madre e lui lo vede quando può. Hanno, oppure hanno avuto in passato, dei cani anche i fratelli Espargarò, Fabio Quartararo e Maverick Vinales.

Hanno perfino un loro account Instagram i cani di Rins: Oli una weirmarainer, Paco un buldog francese e Pepe un barboncino. E’ su Instagram anche Vitamina, la bulldog francese di Mattia Pasini. Celestino Vietti, invece, si distingue da tutti gli altri. Il leader del Mondiale Moto2 non ha il cane ma ha una gattina, Lily, che ha appena partorito 4 dolcissimi cuccioli.

Foto: account social dei piloti