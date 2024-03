di Manuel Pecino/motosan.es

L’ex pilota Carlos Checa non si perde nemmeno una gara, non distoglie lo sguardo dal Campionato del Mondo MotoGP, già molto interessante in questa stagione. Come è evidente, la Ducati resta la moto più competitiva in griglia con quelle due vittorie in Qatar (Jorge Martin nello Sprint e Francesco Bagnaia nella gara di domenica). Ma ha citato anche Marc Marquez ed il passaggio in Ducati, oltre alla prestazione di Pedro Acosta a Lusail.

Un confronto tra la MotoGP di prima e quella attuale.

“Non mi piace fare paragoni prima e dopo, penso che ogni anno sia a sé e alla fine sono gare molto belle. Sì, adesso penso che si sia andati oltre a livello tecnologico e penso che i piloti abbiano un po’ meno margine di manovra. Inoltre, la tecnologia o il livello tecnico è ciò che permette al pilota di raggiungere un certo punto o un altro. Ancora ci sono differenze, basta guardare i piloti della stessa fabbrica, dov’è l’uno e dov’è l’altro”.

La situazione attuale dei costruttori in MotoGP.

“Ognuno ha la sua lotta ed è chiaro che in questo momento la Ducati è la moto migliore, se vuoi essere davanti devi salire su una di loro. Se non ottieni una buona prestazione, c’è KTM che sta facendo un ottimo lavoro con Binder, ma anche Binder sta facendo la differenza. Marquez, che è lì anche lui, o aveva la Ducati oppure era consapevole che a quei livelli sarebbe stato impossibile.”

Pedro Acosta e il suo buon lavoro in Qatar.

“Pedro mi piace tantissimo, anche se non lo conosco molto bene. È davvero una persona molto fresca, vivace, competitiva. Lo fa con quella cordialità, quel suo carattere, non si tira indietro su nulla, men che meno sul parlare. Penso che sia aria fresca, è la novità e penso che abbia impressionato molto tutti. La prestazione in Qatar secondo me è stata fantastica, sembra già molto sciolto sulla moto.”

Il pilota di Mazarron ha tutto dalla sua parte in questo momento, visto che è un debuttante.

“Non ha alcuna pressione, è in una posizione ideale e penso che KTM in questo momento sappia di avere uno dei migliori piloti del futuro. Si prenderanno cura di lui, lo gestiranno nel migliore dei modi. È un momento in cui penso che la KTM sia già ad un ottimo livello, Binder lo ha dimostrato. Anche questo deve dargli fiducia e il percorso che ha lì fa da riferimento a Binder, soprattutto in Qatar, per continuare a crescere.”

Carlos Checa, il pensiero su Acosta.

“Lo vedremo lì, non so se vincerà qualche gara ma penso che starà davanti. Secondo me farà una progressione tale che forse a fine stagione potremo vederlo regolarmente nelle posizioni di rilievo.”

Continua nell’articolo originale di Motosan.es