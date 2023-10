MotoGP: Bagnaia vs Martin, 4 round di fuoco per il Mondiale 2023

Ancora quattro Sprint e quattro gare lunghe da disputare, ma certamente per il secondo anno consecutivo il titolo rimarrà in casa Ducati. Francesco Bagnaia, campione MotoGP in carica, ha anzi lasciato Phillip Island con un margine più consistente su Jorge Martin, situazione insperata fino ai giri conclusivi della gara lunga di ieri. Tra pochi giorni si va in Thailandia, altro appuntamento interessante per provare a capire in che direzione andrà il titolo MotoGP 2023. Senza dimenticare che il meteo potrebbe provocare ulteriori ed imprevedibili stravolgimenti, anche se non troppo determinanti visto il momento del campionato.

Sono rimasti in due

I 73 punti di margine su Marco Bezzecchi non sono certo abbastanza, ma per l’alfiere VR46 l’infortunio alla spalla appena prima della tripletta asiatica/oceanica potrebbe rivelarsi determinante per le sue ambizioni mondiali. Brad Binder, pur solido 4°, accusa ben 142 punti di ritardo, segnale di come la KTM RC16 sia ancora un passetto indietro, pur in costante crescita dal suo arrivo in MotoGP. Ma i quattro round rimasti ed i 148 punti ancora in ballo danno un responso ben chiaro, ovvero che Binder è l’ultimo rimasto matematicamente in lotta, anche se come abbiamo detto appare improbabile. Da Binder in giù il margine è sempre più importante: Johann Zarco, reduce dalla prima agognata vittoria MotoGP, è a 179 punti di ritardo, a seguire ovviamente il divario si fa ancora più ampio. Potenzialmente sono quattro i contendenti, realisticamente sembrano solo la metà.

Bagnaia vs Martin

Quel che è certo però è che Jorge Martin sta disputando una stagione stellare, anche se qualche inatteso errore nelle ultime gare l’ha un po’ allontanato in classifica. Da una potenziale manciata di punti ad un +27 da parte di Francesco Bagnaia sull’agguerrito avversario di casa Pramac. La strada verso il bis iridato non sembrava presentare particolari intoppi per il campione in carica, almeno finché appunto non è comparso lo spagnolo. C’era anche Bezzecchi, fino appunto all’infortunio nel momento meno opportuno.

Martin invece ha iniziato a vincere e con ampio margine, riprendendo il numero #1 ed anzi passando pure al comando della classifica MotoGP, pur per meno di 24 ore a causa dell’errore in Indonesia. Bagnaia invece ha ammesso di aver accusato l’incidente di Barcellona, ma ora è acqua passata ed il testa a testa è diventato un vero botta e risposta tra i due ducatisti. In Thailandia Martin non vanta risultati di peso, Bagnaia ha fatto bene sia in Moto2 che in MotoGP. Ma i precedenti possono essere stravolti.

MotoGP, la classifica dopo il GP Australia

Foto: Michelin Motorsport