Il diciottesimo appuntamento della stagione di Formula 1 va in archivio, con il verdetto più scontato. Vittoria numero 50 per Max Verstappen che ad Austin GP fatica non poco per raggiungere l’obiettivo. Secondo posto per Lewis Hamilton, terzo Lando Norris. L’olandese partito sesto, risale piano piano ma non stacca mai realmente il gruppo. Max è parso abbastanza nervoso anche con il muretto, sintomo che questa volta la RB19 non era così superioe rispetto a tutte le altre. Tutto ciò, non ha comunque impedito al tre volte campione del mondo, di conquistare la vittoria numero quindici in stagione, diciassettesima per Red Bull.

Dietro Max ottima prova per Hamilton e Norris, Ferrari giù dal podio

Hamilton bissa il secondo posto di ieri, giungendo a solo un secondo dal vincitore. Il britannico forse, con una gara più garibaldina avrebbe potuto attaccare la prima posizione. Brivido finale per Norris, che poi riesce a migliorare i suoi tempi e a portare a casa il podio. Nel finale il pilota della McLaren è parso in difficoltà aumentando non poco i suoi tempi. Sotto al podio Carlos Sainz, prima delle Ferrari, con il Cavallino Rampante che poteva ambire a qualcosa di meglio. La Top5 è chiusa da Sergio Perez, che quest’oggi può ritenersi più soddisfatto rispetto alla gara Sprint di ieri.

Solo sesto posto per Charles Leclerc partito dalla Pole Position e nel finale ha rischiato anche la posizione su George Russell. Ottavo posto per Pierre Gasly davanti ad un ottimo Lance Stroll partito dalla Pit lane. Chiude la zona punti Yuri Tsunoda, che con la sua Alpha Touri fa anche il giro più veloce della gara all’ultimo giro. Esteban Ocon si è ritirato nel corso del settimo giro, dopo che nelle battute iniziale ha avuto un contatto con Oscar Piastri che ha danneggiato la sua Alpine. L’australiano si ritira più tardi, ovvero nel corso dell’undicesimo giro. Ritiro anche per Fernando Alonso, che come il compagno era partito dalla Pitlane ed aveva recuperato la zona punti, nel finale però, la sua vettura lo ha tradito.

Arrivo finale della Gara del GP degli Stati Uniti d’America ad Austin

MAX VERSTAPPEN (RED BULL) LEWIS HAMILON (MERCEDES) +2.2 LANDO NORRIS (MCLAREN) +10.7 CARLOS SAINZ (FERRARI) +15.1 SERGIO PEREZ (RED BULL) +18.4 CHARLES LECLERC (FERRARI) +24.6 GEORGE RUSSELL (MERCEDES) +24.9 PIERRE GASLY (ALPINE) +47.9 LANCE STROLL (ASTON MARTIN) +48.6 YUKI TSUNODA (ALPHA TOURI) +74.3 ALEXANDER ALBON (WILLIAMS) +86.7 LOGAN SARGEANT (WILLIAMS) +87.9 NICO HULKENBERG (HAAS) +89.9 VALTERI BOTTAS (ALFA ROMEO) +98.6 GUANYU ZHOU (ALFA ROMEO) +1 GIRO KEVIN MAGNUSSEN (HAAS) +1 GIRO DANIEL RICCIARDO (ALPHA TOURI) +1GIRO FERNANDO ALONSO (ASTON MARTIN) RITIRATO OSCAR PIASTRI (MCLAREN) RITIRATO ESTEBAN OCON (ALPINE) RITIRATO

FOTO: Social Formula 1