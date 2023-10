Johann Zarco con Honda apre alla 8 ore di Suzuka 2024

Finalmente vincitore in MotoGP. Phillip Island ha garantito a Johann Zarco la prima vittoria in carriera nella top class in uno dei suoi ultimi Gran Premi con Prima Pramac Racing Ducati. Come risaputo, nel prossimo biennio il due volte Campione del Mondo Moto2 difenderà i colori LCR Honda, ma potrebbe non essere l’unico impegno agonistico che vedrà il motociclista d’oltralpe correrà con la casa dell’ala dorata.

JOHANN ZARCO VERSO LA 8 ORE DI SUZUKA

Come svelato dal diretto interessato in occasione del Bol d’Or svoltosi lo scorso mese di settembre, nel 2024 Johann Zarco potrebbe disputare la 8 ore di Suzuka. “Correre una 24 ore? Adesso no, se ne potrà parlare una volta che smetterò di correre in MotoGP“, ha ammesso Zarco, al Bol d’Or starter d’eccezione dell’evento di chiusura del FIM EWC 2023. “Tuttavia il contratto firmato con Honda prevede una possibile partecipazione alla 8 ore di Suzuka. Vedremo cosa succederà, ma c’è questa possibilità prevista dal contratto“.

HONDA PER IL TRIS ALLA 8 ORE DI SUZUKA CON ZARCO?

L’ultimo pilota della MotoGP ad affrontare la “gara delle gare” è stato Takaaki Nakagami nel 2018, sempre da portacolori LCR Honda nella top class, sempre con il team ufficiale HRC (all’epoca Red Bull Honda with Japan Post) classificandosi 2°. In precedenza Honda convocò anche Jack Miller (2017) e Casey Stoner (2015), con Johann Zarco che potrebbe riportare in auge la presenza di piloti del Motomondiale al via della 8 ore.

NESSUNA CONCOMITANZA

Una partecipazione di Zarco all’evento di Suzuka è inoltre favorita dal calendario 2024, dove la 8 ore non figura concomitante con appuntamenti della MotoGP. La data del 21 luglio potrebbe pertanto favorire la partecipazione del francese con la Honda CBR 1000RR-R ufficiale.

ZARCO DOVEVA CORRERE ALLA 8 ORE DI SUZUKA 2016

Di fatto per Johann tornerebbe d’attualità un discorso lasciato in sospeso nel 2016. All’epoca, in virtù di un pre-accordo con Suzuki per la MotoGP 2017, era atteso al via della 8 ore di Suzuka con Yoshimura. Una partecipazione sfumata in seguito proprio alla mancata formalizzazione dell’accordo tra le parti per la classe regina, con la casa di Hamamatsu che gli preferì Alex Rins.

