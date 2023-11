C’è una nuova squadra per il prossimo Mondiale MotoE, con un pilota esperto ed un esordiente. MT Helmets-MSi rileva il posto di Pons Racing anche nella classe elettrica e lo farà con una coppia di piloti spagnoli. Il primo è Miquel Pons, del quale in questi giorni è stato ufficializzato l’addio a LCR E-Team, il secondo è invece Oscar Gutierrez, chiamato nel 2023 come sostituto in alcune occasioni e l’anno prossimo pilota a tempo pieno.

“I nostri guerrieri in MotoE”

Le prime dichiarazioni di soddisfazione arrivano dal team principal Teo Martin. “Siamo contenti della firma di Oscar Gutierrez e Miquel Pons, saranno i nostri guerrieri in MotoE. Un’altra nuova categoria per la squadra, lavoreremo con lo stesso entusiasmo che metteremo in Moto3 e Moto2.” Una nuova sfida per Miquel Pons dopo tre anni con la squadra di Lucio Cecchinello. “Inizierò da zero con MT Helmets-MSi, darò il massimo nella prossima stagione, mi preparerò per lottare per le posizioni di vertice.” Come detto, Oscar Gutierrez ha già debuttato l’anno scorso in MotoE, ma il 2024 sarà il suo primo anno a tempo pieno. “Sono davvero contento e grato. Ho un compagno di squadra forte, da cui imparerò sicuramente tanto. Non vedo l’ora di iniziare la stagione!”

La griglia 2024 finora

FELO Gresini Racing: Matteo Ferrari-Alessio Finello

LCR E-Team: Eric Granado-?

Dynavolt Intact GP: Hector Garzo-Lukas Tulovic

MT Helmets-MSi: Miquel Pons-Oscar Gutierrez

Openbank Aspar Team: ?-?

Ongetta SIC58 Squadra Corse: ?-?

Prettl Pramac: ?-?

Tech3 E-Racing: ?-?

Foto: MT Helmets-MSi