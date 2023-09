MotoE Misano: Gara 2 a Spinelli, primo trionfo di forza

Gran finale firmato Pons Racing. La squadra di Sito Pons saluta in grande il Motomondiale: vittoria e titolo di Casadei in Gara 1, per finisce col primo trionfo del debuttante Nicholas Spinelli. Una battaglia pazzesca per il primo gradino del podio, Hector Garzo ci ha provato a lungo ma s’è dovuto ‘accontentare’ del secondo gradino, in mezzo a Spinelli ed a Casadei, nel giro d’onore con le bandiere italiane. La MotoE saluta con un’altra super battaglia questo campionato 2023, il primo Mondiale in sella alle Ducati V21L. La cronaca dell’ultima corsa a Misano.

MotoE Gara 2

Il titolo è già deciso, Mattia Casadei è diventato campione del mondo nella prima gara. Ma c’è un’altra corsa da disputare ed il duo Pons scatta perfettamente, portandosi subito al comando della corsa. Ma poco più indietro c’è il pasticcio: Granado cerca il sorpasso su Manfredi, ma scivola e trascina con s’è l’incolpevole pilota SIC58. Entrambi ripartono, ma chiaramente la gara è ormai compromessa, anzi Granado riceve pure un Long Lap Penalty per guida irresponsabile. Davanti invece è battaglia, Garzo cerca la rivincita della vittoria mancata in Gara 1 ed è presto in mezzo a Casadei ed al rookie Spinelli al comando. Lo spagnolo ed il debuttante di casa Pons non si risparmiano per la vittoria, sembra un duello tra loro ma riecco il campione MotoE, che vuole chiudere in bellezza. Ma Spinelli non molla, vede la prima vittoria e se la prende! Garzo chiude secondo, Casadei neo campione completa il podio MotoE. Mantovani, 4° al traguardo, perde una posizione alla fine per limiti di pista nel corso dell’ultimo giro.

