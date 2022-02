Moto3, Test Portimao: Suzuki in evidenza nel day-1, Foggia ai box

Sono iniziati i test ufficiali Moto3 a Portimao, primo giorno al neo alfiere Leopard Tatsuki Suzuki. La classifica di giornata.

Conclusi i test privati di questo periodo tra Valencia e Jerez, ecco che Portimao accoglie le prove ufficiali. Oggi è Tatsuki Suzuki a firmare il miglior registro in Moto3, in una giornata soleggiata ma piuttosto ventosa, con Izan Guevara ed il rookie David Muñoz subito a seguire nella classifica combinata del day-1. Solo un assaggio, visto che mancano ancora due giorni di prove ed i piloti devono gestire anche le gomme a loro disposizione, ma cominciamo a farci una prima idea dei valori in pista.

Turno 1

Ricordiamo i tempi di riferimento: record in gara 1:47.610 (Rodrigo, 2021), record assoluto 1:47.274 (García, 2021). Poco dopo le 11 italiane (le 10 locali) è il tempo di 2:00.835 il primo riferimento della categoria Moto3 firmato da Deniz Öncü. È lui infatti il pilota che dà ufficialmente il via ai tre giorni di test a Portimao, il primo ad entrare in azione sul tracciato portoghese. Ma chiaramente è solo l’inizio, visto che pochi minuti dopo seguono Lorenzo Fellon, Surra, Rossi, Muñoz e via via tutti gli altri. Sul finale, con tempi sempre piuttosto alti, ecco in vetta il duo Aspar Team, Sergio García in particolare in vetta seguito da Izan Guevara, terzo l’alfiere SIC58 Lorenzo Fellon.

Turno 2

I riferimenti cronometrici si abbassano sensibilmente rispetto alla sessione precedente, pur ancora lontani dai crono dei GP. Ma c’è una sorpresa, ovvero il rookie brasiliano Diogo Moreira che piazza il tempo di riferimento in questo secondo turno, con Deniz Öncü e Izan Guevara a seguire. Da segnalare che, nel corso del turno, quest’ultimo si è anche dovuto fermare alla curva 10 per problemi meccanici alla sua moto. A referto anche un incidente per Matteo Bertelle, a terra alla curva 3 senza conseguenze.

Turno 3

La scivolata iniziale per Jaume Masiá alla curva 13 non ha avuto particolari conseguenze, visto che è prontamente tornato in azione. Anzi, è stato a lungo protagonista della sessione con il tempo di riferimento, prima di quello che possiamo definire “assalto di fine giornata”, a pochi minuti dalla bandiera a scacchi. È un continuo cambio in classifica, almeno finché la classifica non sembra ormai stabile con Izan Guevara a precedere il rookie David Muñoz e Deniz Öncü. La zampata finale però è di Tatsuki Suzuki, che si prende quindi la prima giornata a Portimao davanti al duo spagnolo. Assente Dennis Foggia, fermato da una gastroenterite (via Motosprint).

La classifica combinata

Foto: Leopard Racing