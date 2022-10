Moto3 Sepang: Prove 3 a David Muñoz, Foggia top in combinata

Dennis Foggia arriva direttamente in Q2 come pilota di riferimento. Assieme a lui Ayumu Sasaki, che lo segue in classifica iridata in 4^ posizione, ma ci sono senza problemi anche il neo campione Moto3 Izan Guevara ed il compagno di box Sergio Garcia. Nessuno scossone nell’ultimo turno di prove libere su una pista a tratti umida a Sepang, che permette pochi miglioramenti in vista delle qualifiche. Gli orari del GP.

Prove Libere 3

Prime due sessioni di libere nel segno di Dennis Foggia, si confermerà? L’ultimo turno inizia su pista a tratti ancora umida, condizione che mantiene a lungo la classifica invariata. Anzi, più in generale saranno davvero pochi i piloti Moto3 che riusciranno a migliorarsi rispetto alla prima giornata… Sfortunato incidente per Syarifuddin Azman, wild card di casa in Q1 e più tardi a caccia quindi dell’impresa. Dennis Foggia, Riccardo Rossi, Stefano Nepa ed Andrea Migno accedono direttamente alla Q2.

Classifica Moto3 combinata

Foto: Valter Magatti