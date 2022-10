Moto2 Sepang, Prove 3: Ogura al comando, Fernandez cade

Ultimo turno di libere nel segno di Ai Ogura ed Augusto Fernandez. Sono loro i protagonisti della lotta mondiale, ma sono anche i piloti da battere verso la Q2. Il leader Moto2 ha chiuso le FP3 al comando, con un crono valido anche per portarsi in vetta alla classifica combinata. A referto una seconda scivolata per Augusto Fernandez, con Tony Arbolino subito dietro al duo, mentre Celestino Vietti dovrà disputare la prima sessione di qualifiche. Tutti gli orari del GP.

Prove Libere 3

Nel corso della prima giornata ci sono stati due ritiri. In primis Barry Baltus, con frattura ad un tallone dopo uno sfortunato incidente con Canet nelle prime libere. Fuori causa anche Sam Lowes, fermato invece dal team per la sua spalla in condizioni non ancora ottimali (qui i dettagli). Ultime libere determinanti per decidere la top 14 che accederà direttamente alla Q2, non mancano alcune cadute. A referto il primo incidente per il sostituto David Sanchis, poco dopo scivola anche Keminth Kubo, segnaliamo quasi in sequenza la caduta pure dell’altro sostituto, Borja Gomez. Gran salvataggio di Alonso Lopez, poco dopo replicato da Marcel Schrötter, per Augusto Fernandez invece arriva la seconda caduta del GP e di nuovo alla curva 15. Scivola anche il compagno di box Pedro Acosta, mentre Ai Ogura dice la sua: miglior crono in classifica combinata verso le qualifiche.

Ogura-Fernandez, la classifica combinata

Foto: motogp.com