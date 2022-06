Moto3 Sachsenring: Guevara pole da record, Foggia in prima fila

Izan Guevara scatenato al Sachsenring. Anche nei GP precedenti, ma il #28 del Aspar Team continua sulla scia dell’entusiasmo, frantumando di nuovo il record assoluto della pista. L’aveva già riscritto stamattina, adesso vale la pole position per il Gran Premio di Germania. Buone notizie per i colori italiani con Dennis Foggia, 2° e determinato a riscattarsi dopo vari round da dimenticare. Terza casella infine per Daniel Holgado, niente male per il rookie di KTM Ajo… Ecco com’è andata, ricordando gli orari del GP.

Q1: Rossi avanti, Bertelle ‘ripescato’

Solo Foggia e Migno sono passati direttamente in Q2, tutti gli altri italiani li ritroviamo in questa prima sessione di qualifiche. A referto ben due doppi incidenti: prima Artigas a contatto con Aji, poi anche Whatley e Rossi sempre in un incidente congiunto. Rischia grosso anche Ivan Ortolá, che riesce però a salvare di un soffio un quasi highside alla curva 1. Alla bandiera a scacchi cade anche Kaito Toba, mentre la top 4 è composta in primis dai ragazzi Tech3 Deniz Öncü ed Adrián Fernández, seguiti da Riccardo Rossi e Xavi Artigas. Ma c’è il colpo di scena, Öncü perde il giro per aver toccato il verde alla Sachsenkurve! Addio alla Q2, Matteo Bertelle prima escluso per 7 millesimi ora si guadagna il posto.

Q2: il #28 prende il volo

Quattro italiani quindi pronti a lottare per la pole position, assieme agli altri 14 della lista completa. La situazione però si complica subito per Jaume Masiá, protagonista di un incidente alla curva 6. Per il resto è una lotta serrata, con “l’uomo dei record” nelle prove libere però che si conferma davvero in ottima forma. Da Izan Guevara arriva così un altro record della pista, stavolta però valido per la pole position al Sachsenring! Dennis Foggia si prende la seconda casella, terzo è l’esordiente Daniel Holgado.

Foto: Aspar Team