Deniz Öncü lancia la sfida ai colleghi Moto3: mettersi alla prova andando da soli, senza giochi di scie. Vedremo in quanti raccoglieranno l'appello.

Ormai è quasi all’ordine del giorno il discorso sui giochi di scie. Soprattutto in Moto3, la caccia al traino giusto sembra quasi una consuetudine, ma di conseguenza fioccano anche quest’anno le penalità per queste manovre. Verso il GP di Catalunya, Deniz Öncü ha deciso di lanciare una sorta di sfida ai suoi colleghi: evitare questi ‘giochetti’ in pista, chiedendo loro quindi di dimostrare cosa sanno fare da soli. Vedremo questo fine settimana quanti di loro accetteranno questa prova…

“Facciamo qualcosa di folle” ha scritto il pilota turco di Tech3 sui suoi profili social. “Invito tutti i ragazzi Moto3 ad andare da soli. Così vedremo la differenza che c’è tra i piloti. Facciamo in modo che gli stewards siano felici questo fine settimana!” Un appello a cui sono seguiti commenti di approvazione da parte di alcuni colleghi. Il campione di categoria in carica Albert Arenas gli ha riservato un applauso. “Accetto!” è invece la risposta dell’attuale leader iridato Pedro Acosta.

