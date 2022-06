Moto3: Guevara re del Sachsenring, Foggia torna sul podio

È un assolo dai primi giri alla bandiera a scacchi per lo scatenato Izan Guevara. Dopo la pole position da record, il pilota Aspar Team prende presto il largo: trionfo senza rivali, un’altra zampata importante in ottica iridata. Dennis Foggia e Sergio García dietro di lui si contendono a lungo il secondo gradino, finché non ha la meglio l’italiano sulla linea del traguardo. Finalmente il ritorno sul podio, frutto di una super battaglia finale con il leader Moto3, infine 3°. Si infiamma ancora di più la lotta al vertice tra i ragazzi di Jorge Martínez, separati da soli 7 punti… Il resoconto della gara.

Quanti incidenti!

Ottimo scatto del poleman Guevara sui due Leopard, botto multiplo subito alla prima curva: Tatay e Rossi a terra, problemi anche per McPhee, Migno e Fernández che invece proseguono. Arriva poi la notifica di ben due partenze anticipate: colpevoli Öncü e Toba, a cui viene comminata una doppia Long Lap Penalty. Segue poi un altro doppio incidente: un violento highside per Ogden che provoca involontariamente un’uscita con caduta per Bertelle alla curva 7. Nello stesso punto poco prima c’era stato anche un contatto tra Öncü (a rischio highside) e Yamanaka (già sanzionato con una doppia Long Lap Penalty per l’incidente al Montmeló), largo nella ghiaia. Poco dopo scivola Kelso alla curva 3: prova a ripartire, ma la sua gara si chiude prematuramente.

Senza rivali

In testa la situazione appare chiara in pochi giri: Izan Guevara mette il turbo, in cinque provano a resistergli ma senza particolare successo. A 13 giri dalla fine Yamanaka si arrende, o meglio lo fa la sua moto, costringendolo così al ritiro. Ritirato prematuramente anche Whatley, inatteso doppio zero per la squadra di Michael Laverty. Davanti invece non c’è davvero storia: Izan Guevara comanda autorevolmente e completa uno strepitoso GP di Germania! Le altre posizioni del podio sono invece ben più combattute: finalmente Dennis Foggia, dopo qualche GP difficile torna protagonista! Bella battaglia con Sergio García, dal quale esce vincitore con un super controsorpasso all’entrata dell’ultima curva (in risposta all’attacco dello spagnolo di poco prima). L’italiano è così secondo davanti al leader Moto3, da segnalare un’ultima sanzione: Bartolini perde una posizione per limiti di pista nel giro finale.

Foto: Aspar Team