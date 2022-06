Moto2 Sachsenring: Doppietta KTM Ajo, Celestino Vietti a terra

Come avvenuto tante volte nella stagione 2021, così succede al Sachsenring. Augusto Fernández vola via e trionfa senza rivali, deve sudarsela un po’ di più Pedro Acosta, ma alla fine è 2°. Il team di Aki Ajo festeggia così una bella doppietta nel GP di Germania, con Sam Lowes a completare il podio. Pubblico in delirio per il pilota di casa Marcel Schrötter, 4° ad un soffio dal podio! GP da dimenticare per il leader Moto2 Celestino Vietti, nella ghiaia della prima curva a sette giri dalla fine. I rivali si avvicinano di nuovo… Il resoconto della corsa tedesca.

I primi giri

Da segnalare che Bo Bendsneyder è stato sanzionato. Dopo i controlli tecnici post qualifiche, è stata rilevata una pressione di gomme inferiore al consentito. Il giro “incriminato” in Q2 è stato quindi cancellato, ma non cambia la 18^ casella di partenza per il pilota SAG Team. Ottimo lo scatto al via di Lowes, seguito da Schrötter, Fernández ed il duo Aspar Team. Qualche problema per Vietti che finisce largo per evitare contatti, perdendo alcune posizioni, stesso discorso per Canet finito fuori dalla top ten, mentre Ogura non ha guadagnato né perso. Sembra già una gara difficile per il terzetto al comando in classifica Moto2… A referto in seguito un incidente alla curva 13 per Navarro, si chiude così un GP per lui piuttosto complesso.

Colpo di scena!

In pochi giri la situazione si stabilizza in vetta: Augusto Fernández prende il comando delle operazioni ed inizia a darsi alla fuga, riuscendoci. Finisce poi prematuramente la gara di svariati piloti: Corsi, Dalla Porta, Antonelli, Kubo, Baltus, Salac, Ramírez, fino al colpo di scena. A sette giri dalla fine Celestino Vietti (12° in quel momento) scivola alla prima curva! Il leader Moto2 cerca di ripartire, ma è la fine del GP, arriva un altro zero… Vola via Augusto Fernández, è un super trionfo! Battaglia serrata invece per le posizioni a seguire: ha la meglio infine Pedro Acosta, che solo al traguardo ha la meglio su Sam Lowes, Marcel Schrötter e Fermín Aldeguer. Ottavo posto d’oro per Ai Ogura, Aron Canet chiude 9°: due piazzamenti che permettono di ricucire parecchio sul leader Moto2, KO in precedenza. Lo stesso vale per il vincitore, che si è infilato ora in terza posizione!

La classifica di gara

La classifica Moto2 iridata