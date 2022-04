Una corsa Moto3 davvero combattuta per il ritorno in Argentina per la prima volta dal 2019. Alla fine è Sergio García ad imporsi con la forza, rispondendo per le rime attacco finale della coppia Leopard, Dennis Foggia in particolare. Ma il pilota Aspar non è davvero deciso a lasciarsi scappare l’occasione ed ecco arrivare il trionfo proprio sull’italiano. Con annessa leadership iridata, strappata al rivale per appena quattro punti. Applausi comunque per ‘The Rocket’, così come per Ayumu Sasaki, che si assicura il terzo gradino del podio dopo aver scontato una sanzione.

La gara

Da ricordare che Sasaki, secondo in griglia tra il duo Aspar, deve scontare una Long Lap Penalty per l’incidente da lui provocato in Indonesia. Super scatto del poleman García, con Sasaki tallonato da Rossi e Guevara, non recupera invece Foggia sempre 11°. Si complica subito la corsa di Carrasco: qualcosa non va sulla moto, la pilota rientra al box per poi ripartire, ma ecco l’incidente pochi giri dopo. In seguito arrivano altri problemi tecnici, stavolta per Artigas, Guevara e Ogden, mentre Öncü e Fernández sconteranno una Long Lap Penalty a testa per tagli alla curva 9.

Nel gruppo di testa nessun tentativo di fuga va a segno, anzi si perdono protagonisti. Anche Masiá e Migno finiranno fuori causa a 6 giri dalla fine per un incidente tra loro. Sergio García sembrava partito, ma non è davvero finita: a due giri dalla fine il duo Leopard si aggancia di nuovo ed attacca lo spagnolo, che non intende però lasciare la presa. Eccolo infatti rispondere e riprendersi di forza la prima piazza, beffando Foggia poco prima del traguardo! Che finale combattuto, ma Aspar festeggia così davanti all’italiano. Terzo Ayumu Sasaki, autore di una grande rimonta dopo la sanzione scontata all’inizio! Suzuki invece, 4° al traguardo, perde una posizione per track limits.

La classifica

Foto: motogp.com