Moto2, Tetsuta Nagashima si ferma. Anno sabbatico o fine carriera?

Tetsuta Nagashima non correrà nel 2021. Solo un anno sabbatico? Queste le intenzioni del pilota giapponese: "Tornerò più forte e più fiducioso."

Alla fine di questo complesso anno 2020 arriva un nuovo annuncio. Tetsuta Nagashima, quest’anno in Moto2 con Red Bull KTM Ajo, non correrà nel 2021. Non sembra però si tratti di uno stop definitivo, anche se questo solo il futuro ce lo dirà. Sta di fatto comunque che non lo vedremo in azione l’anno prossimo, con una promessa: “Tornerò più forte e più fiducioso”. Certo non il finale che ci si aspettava, visto l’inizio di stagione decisamente da ricordare per il successore di Shoya Tomizawa…