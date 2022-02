A passo di record nei suoi primi test ufficiali, Pedro Acosta mette già paura alla Moto2. Ecco com'è andato l'ultimo giorno di prove.

Il maggiore osservato speciale della categoria intermedia mette il suo sigillo su questi test prestagionali. Pedro Acosta, fresco iridato Moto3 ed al debutto Moto2, polverizza il record assoluto del tracciato e chiude così queste prove ufficiali. Una top 5 di giornata tutta spagnola, con Celestino Vietti come unico italiano nelle zone alte della classifica. Brutto lunedì invece per Marcel Schrötter e Bo Bendsneyder, infortunatisi in seguito ad incidenti distinti e chiaramente in forte dubbio per il primo GP dell’anno, in programma tra poco più di una settimana… Vediamo tutte le classifiche dei turni odierni.

Turno 1

I tempi di riferimento di questa pista solo il record in gara in 1:42.504 in gara (Gardner, 2020) ed il record assoluto in 1:42.101 (Raúl Fernández, 2021). Parliamo di questi test, ripartiamo dallo strepitoso crono di 1:41.892 stampato ieri da Aron Canet, ben al di sotto quindi del best lap assoluti visto in precedenza a Portimao. Ma è presto dimenticato e grazie al rookie Pedro Acosta con un 1:41.552 che gli permette di chiudere davanti. Segue Aron Canet, con a referto ben due incidenti, non l’unico ad essere caduto in questa sessione: a terra anche Jeremy Alcoba, Marcel Schrötter, Zonta van den Goorbergh. Da segnalare la frattura della mano sinistra per il tedesco, volato a Barcellona per operarsi e tentare il rientro in Qatar (4-6 marzo).

Turno 2

Ripartiamo da dove ci siamo fermati: Pedro Acosta non ci mette molto a prendersi la prima posizione, stavolta però più lontano dal record appena riscritto. A pochi millesimi c’è il compagno di box Augusto Fernández, 3° Aron Canet. La top 3 vista in precedenza, a lungo stabile finché il #37 non inanella una serie di giri veloci che gli valgono la prima piazza, unico a scendere sotto 1:42 in questo turno. Segue il collega rookie, in evidenza Fermín Aldeguer ed Albert Arenas inseritisi nelle zone alte, a formare una top 5 tutta spagnola. Non manca però una bella sfilza di incidenti, a cominciare dal duo del team Gresini (doppia caduta per Salac). Per continuare con Canet, Jeremy Alcoba, Gabriel Rodrigo, Zonta van den Goorbergh, Aldeguer, Bo Bendsneyder. Sfortunato quest’ultimo, visto che se ne esce con una clavicola fratturata: domani verrà operato a Barcellona, anche lui tenterà il miracolo per il GP del Qatar.

Turno 3

Terza ed ultima sessione di prove che fin da subito vede pochissima attività in pista. Si vedono solamente Jake Dixon, il duo Italtrans, Jorge Navarro e Niccolò Antonelli. La maggior parte per brevissimo tempo, mentre il pilota Pons Racing e Joe Roberts realizzano svariati giri (18 in totale a testa) in solitaria in chiusura di test ufficiali. L’attività finisce definitivamente 20 minuti prima della bandiera a scacchi, ora si guarda alla stagione 2022, al via tra poco più di una settimana al Losail International Circuit.

La classifica del day-3

Foto: motogp.com