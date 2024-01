Moto2: Italtrans presenta una stagione 2024 ricca di novità

Sarà una sorta di nuovo capitolo per Italtrans Racing Team, che ha ufficialmente dato il via al 2024 con la presentazione nella sua nuovissima sede di Lodauto a Bergamo, alla presenza anche di Giacomo Agostini. Grandi speranze riposte nei due piloti, il confermato Dennis Foggia e l’esordiente Diogo Moreira, ma quest’ultimo non è l’unica novità della squadra. Al timone infatti ecco Roberto Brivio, dalla grande esperienza maturata in MotoGP, ma accanto a lui c’è pure Livio Suppo, pronto per una nuova sfida “mondiale” nelle vesti di Racing Consultant.

I piloti Italtrans

Da Dennis Foggia ci si aspetta che sia in grado di ottenere risultati concreti dopo la stagione 2023 di debutto in Moto2. Il pilota italiano sarà affiancato da una squadra in parte nuova, con Enrico Pellizzari nel ruolo di capotecnico. “Sono molto contento di tornare in pista e iniziare una nuova stagione con la squadra” ha dichiarato. “Sono motivato a fare bene: l’anno scorso ho potuto maturare esperienza, che metterò in pratica in questo nuovo 2024.” In sella all’altra Kalex ecco il brasiliano Diogo Moreira, come detto al passaggio di categoria con Francesco Munzone come suo capotecnico per aiutarlo nel cambio. “Già dai primi test mi sono trovato bene” ha commentato il neo acquisto Italtrans. “L’obiettivo è quello di crescere insieme: sono determinato a fare esperienza e crescere in Moto2. Spero di ripagare con il lavoro la fiducia che hanno riposto in me”.

La nuova avventura di Brivio e Suppo

Come detto, è un anno ricco di novità anche per i due citati nomi di peso. “Sono molto contento e orgoglioso di iniziare questa nuova avventura” ha dichiarato Roberto Brivio. “Italtrans Racing Team non è solo una squadra, ma anche una famiglia, che ha già dimostrato in passato di avere tutte le carte in regola per poter vincere il Mondiale. L’obiettivo di questo 2024 è quello di correre una bella stagione e portare a casa risultati concreti”. Non meno soddisfazione da parte di Livio Suppo: “Farò di tutto perché la mia esperienza in MotoGP possa essere un’arma in più per la squadra. La Moto2 è una classe molto difficile, dove anche i piccoli dettagli possono fare la differenza. Sono sicuro che tutti i ragazzi daranno il massimo per supportare nel migliore dei modi Dennis e Diogo”.

“Un nuovo punto di partenza”

Queste le parole usate da Laura Bertulessi, team owner della struttura, per aprire ufficialmente la nuova stagione. “Con il 2024 nasce Italtrans Racing Team Sport Division: un cambiamento importante, che implica anche un cambio nella struttura della squadra” ha aggiunto Bertulessi. “Si chiude un capitolo e se ne apre uno nuovo. Roberto Brivio, forte dell’esperienza della MotoGP, guiderà il nuovo team in questa stagione, che sono certa sarà ricca di emozioni e soddisfazioni. Dennis affronterà il suo secondo anno nella nostra formazione, con l’obiettivo di concretizzare la crescita maturata nel 2023. Sulla seconda Kalex Diogo Moreira: anche lui, come altri piloti prima, ha scelto di fare il salto in Moto2 insieme alla nostra squadra e questo per noi è motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Un grosso in bocca al lupo a tutti quanti per questa stagione 2024!”.