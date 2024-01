Superbike, il team Pata Prometeon Yamaha svela le R1 di Rea e Locatelli

Dopo BMW e Ducati, quello Yamaha è il terzo team ufficiale che svolte la propria presentazione per la stagione 2024. Jonathan Rea e Andrea Locatelli, ovviamente presenti nel recente test a Jerez, sono determinati a conquistare grandi risultati. La R1 è una buona moto e il potenziale per essere costantemente davanti c’è. Bisogna vedere se ci sarà la possibilità di puntare al titolo mondiale Superbike.

Oltre alla squadra ufficiale Pata Prometeon, Yamaha nel 2024 avrà in pista anche i team indipendenti GYTR GRT (Aegerter-Gardner), Motoxracing (Bradley Ray) e GMT94 (Philipp Oettl). Uno schieramento fatto di squadre e piloti che hanno tutto per ambire a fare bene.

Superbike, Yamaha punta in alto con Rea e Locatelli

Andrea Dosoli, Motorsport R&D Manager di Yamaha Motor Europe, si aspetta un 2024 importante: “Le nostre aspettative sono alte in vista della nuova stagione con una forte formazione di piloti. Le statistiche della carriera di Jonathan raccontano la sua storia, è il pilota di maggior successo nella storia del WorldSBK e siamo entusiasti che quest’anno schiererà sulla R1 insieme ad Andrea, che entra nel suo quarto anno con la squadra dopo la sua stagione più forte di sempre. Remy e Dominique hanno impressionato nella loro stagione da rookie, quindi ora con un anno di esperienza sono in una posizione forte. Anche Bradley ora ha un anno di esperienza al suo attivo ed entra nel 2024 in piena forma, mentre Philipp si unisce alla Yamaha come comprovato contendente nella top ten del WorldSBK. Abbiamo lavorato duro durante l’inverno per migliorare la R1 in aree chiave e riteniamo di essere in una posizione forte per lottare ancora per il titolo mondiale, ma sappiamo che dobbiamo massimizzare ogni opportunità per segnare punti per riuscirci. . Ringrazio i nostri piloti e i nostri team per il loro impegno finora e auguro loro buona fortuna per la stagione 2024“.

Della pattuglia Yamaha, l’unico team che deve ancora svelare i suoi colori è GYTR GRT, che lo farà il 5 febbraio presso il Misano World Circuit Marco Simoncelli. Invece, il prossimo test Superbike è in programma lunedì 29 e martedì 30 gennaio a Portimao. Anche lì saranno tutti in pista per preparare la stagione 2024.

Foto: Yamaha Racing