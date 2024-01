MotoGP, Bautista avverte Marquez: “C’è tanta rivalità in Ducati”

Marc Marquez è sicuramente un candidato per il team Ducati ufficiale nella stagione 2024. Il sei volte campione MotoGP può giocarsi una carta importante per il suo futuro e continuare a collezionare titoli mondiali. Tutto dipenderà dalla velocità nell’adattarsi alla Desmosedici e dai risultati: in caso di vittorie per Borgo Panigale sarà difficile lasciarlo andare via, e viceversa. Bisogna però fare in fretta, perché le sirene di mercato sono già pronte a risuonare.

Bautista avverte Marquez

Dalla sua parte ci sarà il sostegno morale del connazionale e compagno di marca, Alvaro Bautista, che ha condiviso la classe MotoGP con Marc Marquez dal 2013 al 2018. Il campione Superbike però avverte il fenomeno di Cervera: dovrà fare i conti anche con “gelosia” e “tensione”. Al contrario del lungo periodo in Honda, dove ha ricevuto sempre un trattamento da protagonista principale, qui la concorrenza interna sarà spietata. “Sarà interessante perché ci sarà molta concorrenza all’interno della fabbrica“, ha detto Bautista a DAZN. “Sicuramente c’è rivalita all’interno dell’organigramma Ducati perché c’è sempre stata“.

Ancora di più in questa stagione MotoGP ormai alle porte, dato che i contratti di quasi tutti i piloti sono in scadenza. Pecco Bagnaia ha un posto assicurato per un altro biennio e manca solo la firma. Chi ci sarà al suo fianco? Jorge Martin ha dimostrato di meritarsi quella sella con il 2° posto dell’anno scorso. Enea Bastianini proverà in ogni modo a difendere il suo posto, dopo i due infortuni che hanno compromesso il campionato 2023. Ma tra i due litiganti… il terzo, cioè Marc Marquez, potrebbe godere! “Spero che nel 2025 avrò Marc Marquez vestito di rosso con me alla presentazione della Ducati. Perché questo significherà che Marquez sarà nel team ufficiale e che anch’io continuerò con Ducati nel WorldSBK”.

Marc sarà una spina nel fianco

Se il talento dell’otto volte iridato resta indiscutibile, con una moto stravincente come la Desmosedici GP23 i risultati dovrebbero arrivare quasi in automatico. Non sempre i conti tornano in uno sport come la MotoGP, dove ogni minimo dettaglio fa la differenza. Sicuramente i presagi sono ottimali. “Penso che quando metti insieme un pilota molto, molto bravo come Marc Marquez con la migliore moto, beh, penso che sia facile. Uno più uno fa due. Non so se vincerà il Mondiale 2024 – ha concluso Alvaro Bautista -, ma sicuramente vincerà delle gare e lotterà per il titolo… Per Ducati è un bene, ma non semplice da gestire, perché Marquez non è un pilota ufficiale“.

