Moto2 Catalunya, Prove 3: tre piloti in 3 millesimi, Vietti in Q1!

Una top 3 incredibile nel terzo turno di libere, decisa sul filo dei millesimi. Comanda Joe Roberts, a +0.001 c’è Jake Dixon, a +0.003 ecco Pedro Acosta! Basta questo per mostrare quanto la lotta sia serrata nella categoria Moto2. C’è però una complicazione per Celestino Vietti, che per 34 millesimi non riesce a tenersi in top 14 e dovrà quindi disputare il primo turno di qualifiche… Ecco com’è andata, ricordando tutti gli orari del GP.

Prove Libere 3

Si riparte da Aron Canet al comando alla fine del venerdì in Catalunya, ma la classifica cambia presto. Si comincia con Lowes, Dixon, Baltus ed il duo Italtrans in particolare in bella evidenza, a segnare l’inizio di una sessione piuttosto combattuta. A referto un incidente per Zonta van den Goorbergh, a terra alla curva 4, attenzione invece a Celestino Vietti, che sta perdendo sempre più posizioni… Brutte notizie infatti per il leader Moto2 (in coabitazione), che non riesce a migliorarsi abbastanza ed è il primo tra i destinati alla Q1! Si salva invece Ai Ogura 13°, in un turno dai distacchi ancora più ridotti rispetto a quanto visto ieri…

La classifica FP3

La classifica Moto2 combinata

Foto: motogp.com