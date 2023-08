Moto2 Austria, Prove 1: debuttano Alberto Surra e Mattia Rato

Il leader Moto2 sembrava in grado di cominciare col miglior tempo, ma Somkiat Chantra non è d’accordo. È lui infatti il migliore in questa prima sessione del fine settimana al Red Bull Ring, a lungo in vetta per poi riconfermarsi sul finale, rispondendo al tentativo di Pedro Acosta. Tony Arbolino e Celestino Vietti iniziano la tappa al Red Bull Ring con un doppio piazzamento in top 10. Ecco com’è andata questa prima sessione di prove.

Cambi in corsa, sostituti, esordi

Ci sono novità per quanto riguarda tre team in particolare. Iniziamo dall’avvicendamento in Forward Racing: accanto ad Alex Escrig arriva Alberto Surra, ex Moto3 mondiale quest’anno nell’Europeo Moto2. Il torinese rileva la sella di Marcos Ramirez, che lascia la squadra di Cuzari e riparte in American Racing Team, sostituto di Sean Dylan Kelly. Una presenza temporanea, finché il pilota statunitense non avrà risolto i suoi problemi fisici, per la precisione la comparsa di fluido al braccio destro dopo l’ultimo intervento per sindrome compartimentale. Arriva un sostituto anche in Mandalika SAG Team, in questo caso un debuttante assoluto nel Mondiale: ecco Mattia Rato, che disputerà due GP al posto dell’infortunato Taiga Hada (qui la nostra intervista).

Moto2 Prove 1

I due ragazzi Honda Team Asia hanno piazzato la doppietta l’anno scorso su questo tracciato. È sicuramente una spinta in più in una stagione Moto2 iniziata non proprio come da programma. Infatti sia Chantra sia Ogura si fanno vedere da subito molto in alto in classifica, così come i duellanti mondiali Acosta, tornato leader Moto2 a Silverstone, ed Arbolino. In seguito però si inseriscono anche i due piloti Speed Up e Vietti, a comporre una top 7 variegata, ma si comincia a fare sul serio solamente nei minuti finali di questa prima sessione del weekend austriaco. Pedro Acosta ci prova, vuole il miglior tempo del turno, ma Somkiat Chantra non è d’accordo: è il pilota thailandese infatti a chiudere al comando, seguito dal leader Moto2 e da Filip Salac, risalito nei minuti finali in top 3.

La classifica Moto2

Foto: motogp.com