Fausto Gresini migliora, ma le condizioni restano fragili

Migliorano le condizioni cliniche di Fausto Gresini, da due settimane ricoverato per Coronavirus. L'ultimo bollettino medico diramato l'11 gennaio.

Dall’ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi di Bologna arrivano timide ma buone notizie su Fausto Gresini. Il team principal della Gresini Racing è pienamente cosciente ed ha partecipato al compleanno della figlia attraverso uno smartphone. Ricoverato da due settimane a causa della positività al Covid-19, Gresini ha potuto anche ricevere la visita della moglie. Sarà una corsa contro il tempo per vederlo nuovamente nel paddock del Motomondiale.

Il dottor Nicola Cilloni rilascia l’ultimo aggiornamento clinico. “Condizioni cliniche generali di F. Gresini in miglioramento seppur ancora fragili. È sveglio e molto collaborativo, aiutato ancora dalla macchina per respirare ma ha già iniziato a fare fisioterapia. La visita odierna della moglie Nadia, che ha accolto con grande emozione, ha rafforzato sicuramente la grande grinta che lo contraddistingue”.

Qualche giorno fa il boss del team Gresini Racing è stato sottoposto a tracheotomia. Nessuna grave notizia, ma una prassi per chi è intubato da una decina di giorni. Intanto sulla pagina Facebook di suo figlio Lorenzo piovono messaggi di sostegno per la famiglia. Tantissime le foto del manager, molte delle quali risalenti alla sua tenera infanzia. “Colgo l’occasione per ringraziare le persone che ci sono vicine e chiedo scusa se a volte non riusciamo a rispondere a tutti”, commenta il figlio di Fausto Gresini. L’augurio è che possa quanto prima ritornare a casa e riabbracciare i suoi familiari.