Fausto Gresini, il figlio: “Ha avuto un peggioramento con febbre alta”

Lorenzo, figlio di Fausto Gresini, fa sapere che il manager ha avuto un peggioramento con febbre alta. Si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.

Nell’ultimo comunicato rilasciato dal team Gresini Racing si parlava di condizioni stabili per Fausto Gresini. Ma la lotta contro il Covid-19 continua per il manager emiliano che fra pochi giorni compirà 60 anni. Resta legato al supporto con il respiratore per il persistere dell’insufficienza respiratoria. Lucido e collaborativo, sta compiendo anche fisioterapia, ma nelle ultime ore la situazione è leggermente cambiata. A renderlo noto suo figlio Lorenzo: “Ieri babbo ha avuto un peggioramento con febbre alta. Non mi piace dilungarmi in spiegazioni sui social, scrivo principalmente per aggiornare gli amici vicini e lontani che ci seguono, ma soprattutto per sensibilizzare“.

In tutta Italia e nel mondo si stanno continuando a rispettare restrizioni per evitare il contagio. In molti credono che il Coronavirus possa colpire solo anziani affetti da altre patologie, forse sulla spinta dei numeri degli asintomatici. Ma la scienza ancora non ha notizie certe su questo virus e in certi casi può rendere la vita difficile anche a persone sane. “Si dice che colpisca persone che hanno altre patologie o anziane – prosegue il figlio di Fausto Gresini -. Ma io conosco mio babbo e vi garantisco che prima di questo virus è sempre stato un 59enne in piena salute come tanti altri. Inoltre seguo e mi sono state riportate storie di persone che hanno 10-11 anni in meno di lui e in piena salute che ora lottano e si trovano nella stessa situazione. Questo per dirvi di stare assolutamente attenti e se non volete farlo per voi fatelo per gli altri. Un pensiero e un abbraccio a medici, infermieri, famiglie e a chiunque lotti contro questo mostro invisibile“.