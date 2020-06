Dalla MotoGP alla MotoE, piloti in pista verso la ripartenza

Sempre più piloti del Motomondiale, dalla MotoGP alla MotoE, stanno tornando a correre sull'asfalto. La ripartenza della stagione 2020 si avvicina.

Con la riapertura di un numero sempre crescente di piste, i piloti del Motomondiale stanno riprendendo confidenza con l’asfalto. Misano, Montmeló, Andorra… Aggiungiamo alla lista anche Cremona, Valencia, Mugello, Hockenheimring, per fare qualche esempio. Ragazzi MotoGP, Moto2, Moto3, MotoE sempre più attivi verso la ripartenza della stagione 2020, pronta a scattare a Jerez fine luglio. Vediamone alcuni.

Recentemente i ragazzi della VR46 Academy, con Valentino Rossi in testa, sono tornati ad allenarsi insieme a Misano. Abbiamo rivisto poi in pista uno degli ex allievi del Dottore, Lorenzo Baldassarri. Per lui l’attività si è concentrata sul tracciato toscano del Mugello. Stesso circuito in cui nei giorni scorsi è tornato a correre anche l’iridato Moto3 e rookie Moto2 Lorenzo Dalla Porta.