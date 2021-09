MXGP Turchia, gara 2: La rivincita di Tim Gajser, cade Tony Cairoli poi 5°

Tim Gajser domina la manche finale e salva il bilancio, Jeffrey Herlings 2° vince il GP. Caduta per Tony Cairoli che finisce comunque quinto

E’ successo di tutto nel GP Turchia, ottava tappa della MXGP. In gara 2 Tim Gajser ha dominato la scena cancellando il sesto posto nella frazione iniziale. Negli ultimi giri fantastica sfida ravvicinata fra Jorge Prado, a lungo in testa, Tony Cairoli e Jeffrey Herlings. Quasi allo scadere dei trenta minuti però il siciliano ha centrato una protezione a bordo pista, catapultandosi a terra. Pur dolorante ha ripreso la corsa finendo comunque quinto. Herlings ha approfittato della situazione per azzannare Jorge Prado e arpionare il successo iridato numero 92 della strepitosa carriera.

Che peccato Tony Cairoli

A differenza di gara 1, stavolta Tony Cairoli era partito meglio (quinto) disputando una corsa veramente eccellente. Peccato l’errore finale, che costa parecchi preziosissimi punti in classifica. Contro questo Herlings però sarà durissima per tutti: l’olandese sta recuperando a grandi falcate le tre manche saltate causa infortunio nel GP di Oss. Sul podio insieme all’asso olandese sono saliti Jorge Prado e Tim Gajser.

Jeffrey Herlings rampante in gara 1

Nella frazione iniziale (qui la cronaca) Jeffrey Herlings aveva alzato il ritmo nel finale, partendo all’assalto dalla quarta posizione per regolare, in rapida successione, Pauls Jonass, Romain Febvre e Jorge Prado. Il nostro Tony Cairoli, partito male, aveva chiuso la rimonta al quinto posto.

Mercoledi nuova sfida in Turchia

La MXGP resterà ad Afyonkarahisar per la nona tappa in programma mercoledi, con gli stessi orari. Prepariamoci dunque ad un’altra giornata di grandi emozioni con i fuoriclasse del motocross. Lo stesso tracciato, martedi 7 settembre, ospiterà anche il quinto round del mondiale femminile, con la nostra Kiara Fontanesi tornata in gioco dopo il secondo posto conquistato sabato.

